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Московские врачи спасли девочку, проглотившую гидрогелевые шарики
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Московские врачи спасли девочку, проглотившую гидрогелевые шарики 

ТВ Центр 24 минуты назад
Фото: ТВ Центр
Простое детское любопытство едва не привело к настоящей трагедии. Годовалая Алена увидела у старшего брата баночку с яркими шариками и просто решила поиграть. Об этом сообщает «ТВ Центр».
"Ребенок умудрился открыть эту баночку и проглотить три или четыре шарика. В водной среде эти они увеличились. Они полностью закупоривают просвет кишечника, как правило, тонкой кишки. И не дают возможности продвижения кишечника в дальнейшем. Без, естественно, хирургической помощи", — рассказал заведующий отделением неотложной хирургии больницы №13 имени Филатова Алексей Смирнов.
К врачам Алена поступила уже в критическом состоянии — кишечная непроходимость, рвота и вздутие живота. Теперь позади три операции. О том, что эти яркие шарики настолько опасны для здоровья, родители девочки даже не подозревали. Да и как поверить, если так называемые «орбиз», наоборот, чуть ли не рекомендованы к использованию. Применяются и в растениеводстве и как увлажнители воздуха и даже в качестве игрушек — якобы развивают мелкую моторику и просто приятны на ощупь. Притягивает и их яркий внешний вид.
На первый взгляд, гидрогелевые шарики можно перепутать с конфетами. Маленькие и разноцветные. Не удивительно, что они так привлекают детей. Кажется, что все весьма безобидно — пока не положишь их в воду. Через некоторое время их размер может отличаться от первоначального в несколько десятков раз.
За жизнь Алены медики боролись несколько дней, сейчас прогнозы позитивные. Спасло её то, что родители вовремя обратились к врачам.
Александра Сергомасова, Андрей Булычев, Александр Медведев, Илья Хуртин. "ТВ Центр".
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