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Активисты ОНФ изрисовали забор у челябинского недостроя
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Активисты ОНФ изрисовали забор у челябинского недостроя 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Активисты челябинского отделения Общероссийского народного фронта изрисовали стену возле городского долгостроя.
Граффити появилось на стене недостроенного дома на перекрестке улицы Молодогвардейцев и проспекта Победы за парком Курчатовского района. Это рисунок на патриотическую тему: солдат-победитель с девочкой на руках, рядом — орден Отечественной войны и Георгиевская лента. Таким способом общественники приняли участие в международной акции «Это наша Победа», цель которой — привить подрастающему поколение понимание важности победы во Второй Мировой войне и пресечь попытки переписать историю.
«Раньше на месте, где появился рисунок, была грязная стена с клочками объявлений. Воплотить идею помогли ребята из Челябинского художественного училища. Но из-за холода и дождя творческий проект реализовывался два дня, — рассказали в штабе ОНФ. — Сначала пришлось отмывать стену, делать фон и уже потом заниматься непосредственно живописью. Рисунок, в отличие от стандартных граффити, выполнен не аэрозольным баллончиком, а художественными красками».
Во время работы художники спрашивали, как челябинцы относятся к идее украсить унылые заборы патриотическими рисунками. Ответ оказался положительным.
«К сожалению, внешний вид Челябинска уродует много заборов, которые не мешало бы помыть и покрасить. Надеемся, что наша инициатива заинтересует представителей власти, и все вместе мы сделаем наш город чище и красивее», — отметил представитель челябинской команды «Молодежки ОНФ» Александр Бычков.
Акция «Это наша Победа» по созданию патриотических уличных рисунков объединила многие регионы России.
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