Книги о поэтах, феминизме и Париже пополнили стеллажи Лианозовской библиотеки

В апреле библиотека №57 района Лианозово пополнилась новыми книгами, с которыми приглашает познакомиться читателей. Об этом рассказал заведующий библиотекой Олег Климов

На полках появился «невымышленный роман» Павла Басинского «Посмотрите на меня. Тайная история Лизы Дьяконовой» (2018) о судьбе одной из первых русских феминисток. Книга посвящена Елизавете Дьяконовой, автору знаменитого «Дневника русской женщины» и активистке зарождающегося в России женского движения, погибшей при загадочных обстоятельствах.

Еще одна новинка — книга «В прозе» Дмитрия Воденникова — автора восьми книг стихов, «короля поэтов», ведущего программы «Поэтический минимум» на «Радио России».

Читателям также предлагают узнать о Париже в наши дни, прочитав дебютный роман Инны Шульженко «Вечность во временное пользование» (2017). В книге Париж, как судьба, объединяет не связанных между собой героев: влюбленного художника и его подругу, четверку неразлучниц, студентку и осиротевшего парня, одинокого цветочника и разлученную в молодости пару.

Роман «Учитель Дымов» (2017) Сергея Кузнецова также стал доступен читателям Лианозовской библиотеки. Он формально построен как семейная сага, напоминающая «Лестницу Якова» Людмилы Улицкой , но задачи у этого произведения иные. Задача Кузнецова — показать право человека на выбор, меняющий его локальную историю при любом режиме: за три поколения в лоне вполне обычной советской семьи не взросли революционные идеи. Они всегда были рядом, но повседневная жизнь оказалась сильнее и ближе.

Осипа Мандельштама и Иосифа Бродского. Любителям поэзии Серебряного века понравится сборник статей профессора Еврейского университета в Иерусалиме Романа Тименчика «Что вдруг», посвященный биографиям и творчеству Николая Гумилева

Напомним, библиотека № 57 находится по адресу: Алтуфьевское шоссе, д. 91. Время работы: со вторника по субботу — с 12.00 до 22.00, в воскресенье — с 12.00 до 20.00, понедельник — выходной. (то)