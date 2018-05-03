Руководитель аппарата префектуры поздравил жительницу района со 100-летним юбилеем

Руководитель аппарата префектуры Николай Малиничев поздравил 100-летнюю жительницу района Марианну Чертову с юбилеем. Об этом стало известно 3 мая.

Именинница участвовала в Великой Отечественной войне, как и ее супруг. По профессии она врач, имеет высшее образование по этой специальности.

Марианна Чертова прошла 2-ой Белорусский фронт. Ее наградили двумя медалями к 65-летию и к 70-летию победы в Великой Отечественной войне.

На данный момент уход за Марианной Чертовой осуществляет сотрудник Московского Дома ветеранов войн и Вооруженных сил.