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В Ноябрьске возле лужи, где «рыбачили» школьники, дежурят добровольцы
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В Ноябрьске возле лужи, где «рыбачили» школьники, дежурят добровольцы 

N24.ru 6 минут назад
Фото: N24.ru
В Ноябрьске возле огромной лужи в 8 микрорайоне дежурят добровольцы. Об этом сообщает телеканал «Ноябрьск 24».
Стихийное озеро среди новостроек активно обсуждается в социальных сетях. Фото, сделанные жителями микрорайона, уже превратились в интернет-мемы. Почти 40 тысяч просмотров набрал ролик, снятый двумя школьниками. На кадрах подростки на резиновой лодке переплывают лужу и даже пытаются рыбачить.
К слову, лужа стала популярным местом для детских игр. Так, по словам одной из жительниц микрорайона, ее сын уже «выловил» из «озера» шестилетнего ребенка. «Сын просто не мог пройти мимо и достал его. Сказал, чтобы он быстро шел домой, потому что простынет и заболеет. Но как быстро он дошел домой, я не знаю. Может быть, экстренной ситуации и не было, на помощь он не звал. Просто до этого дня было тепло, там был пруд, а на следующий день похолодало, и, естественно, появился лед, но он не такой толстый, как детям думается. Поэтому он, видимо, и провалился. Многих это устраивает. Дети развлекаются. Мое личное мнение, что это не место для игр», — рассказала Наталья журналистам.
Напомним, в 2017 году трое мальчишек забрались на ледяной островок в центре этой же лужи и не смогли самостоятельно его покинуть. Спасателей вызвала мама одного из мальчиков. К тому времени на льдине остались двое: одного из застрявших посреди лужи на тротуар вынес очевидец происшествия. К тому моменту, как на место прибыли спасатели, добровольца уже не было. Операция по вызволению ребенка из водной западни заняла несколько минут..
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