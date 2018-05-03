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В Майкопе подвели итоги литературно-театрального конкурса
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В Майкопе подвели итоги литературно-театрального конкурса 

АиФ Адыгея 6 минут назад
1 мая в городском парке культуры и отдыха, в рамках семейной праздничной концертно-игровой программы «Маёвка», посвященной празднику Весны и Труда, состоялось торжественное награждение участников и победителей VII Открытого городского литературно-театрального конкурса «Мы — дети России».
Конкурс был проведен Управлением культуры города Майкопа 18 апреля 2018 года в городском доме культуры «Гигант». В конкурсных состязаниях приняли участие более 150 юных любителей поэзии, литературы и театрального искусства в возрасте от 4 до 18 лет.
Жюри были учреждены специальные призы и определены победители — лауреаты и дипломанты 3-х степеней во всех номинациях конкурса.
Кроме того, все пришедшие на праздник смогли принять участие в интерактивных мастер-классах, конкурсах и викторинах, квест-игре по истории городского парка, а также посмотреть выступления детских и юношеских творческих коллективов.
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