Встреча главы управы Рязанского района с жителями состоится 16 мая

Глава управы Рязанского района Андрей Киселев встретится с жителями в среду, 16 мая. Мероприятие пройдет в здании управы. Как рассказал сотрудник организационного отдела, в ходе встречи участники обсудят вопросы летнего отдыха детей и подростков.

— Также на повестке дня — итоги проведения общегородских работ в рамках месячника по благоустройству. В завершение встречи все желающие жители района смогут задать вопросы главе управы, — добавил сотрудник орготдела.

Начало встречи в 19.00. Адрес: 1-я Новокузьминская, 10. (мю)