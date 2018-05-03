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Встреча главы управы Рязанского района с жителями состоится 16 мая
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Встреча главы управы Рязанского района с жителями состоится 16 мая 

Управа Рязанского района 2 часа назад
Глава управы Рязанского района Андрей Киселев встретится с жителями в среду, 16 мая. Мероприятие пройдет в здании управы. Как рассказал сотрудник организационного отдела, в ходе встречи участники обсудят вопросы летнего отдыха детей и подростков.
— Также на повестке дня — итоги проведения общегородских работ в рамках месячника по благоустройству. В завершение встречи все желающие жители района смогут задать вопросы главе управы, — добавил сотрудник орготдела.
Начало встречи в 19.00. Адрес: 1-я Новокузьминская, 10. (мю)
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