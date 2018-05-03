Мероприятие ко Дню Победы устроят в «Доме Гоголя» 

Музыкально-литературный вечер, посвященный празднованию Дня Победы, пройдет 10 мая в «Доме Гоголя».
— В этот день выступят студенты Музыкального училища имени Гнесиных, которые исполнят отрывки сочинений Фредерика Шопена, Сергея Рахманинова и других известных композиторов. Особое место в этом выступлении займет Симфония №7 Дмитрия Шостаковича, начало которой было написано в блокадном Ленинграде, — рассказала заведующая научно-методическим отделом заведения Светлана Панченко.
Кроме того, в этот день в «Доме Гоголя» прозвучат произведения поэтессы Ольги Берггольц и писателя Даниила Гранина.
Вход свободный.
Гостей ждут к 18:30 по адресу: Никитский бульвар, дом 7А.