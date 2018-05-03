Бернес, Утёсов и Шульженко: в Челябинске «Бессмертный полк» пройдёт под песни военных лет

В Челябинске 9 мая «Бессмертный полк» впервые прошагает под песни военных лет. Организаторы подготовили для Дня Победы более полусотни композиций, которые можно будет услышать в центре города, парках и скверах. Об этом 74.ru сообщил директор компании «Стритрадио» Эдуард Трифонов.

— В прошлые годы колонна двигалась по улицам в полной тишине. К нам обратились кураторы движения с просьбой сделать соответствующее музыкальное сопровождение, — рассказал Эдуард Трифонов. — Рекламы и упоминания названия нашего радио не будет. Будут просто песни Шульженко, Бернеса, Утёсова, Хворостовского.

Музыкальное сопровождение будет состоять из двух частей. Первая — это то, что подготовили для «Бессмертного полка». Эта программа состоится с 11:30 до 16:00. Для второй части песни подобрали сотрудники «Стритрадио», в их списке 54 композиции. Они будут звучать с 10:00 до 22:15 в горсаду имени Пушкина, Саду Победы, парке имени Гагарина, на Кировке, проспекте Ленина и у фонтана за памятником Ленину.

— Мы соблюдаем закон о тишине, но на этот раз песни будут звучать дольше, чем положено. Организаторы праздника нас попросили сохранить атмосферу после салюта, чтобы люди расходились под приглушённую музыку, — объяснил директор ООО «Стритрадио». — Нам хочется, чтобы всё прошло хорошо. И мы уже подготовили всё оборудование. Надеемся, что проверять его больше не придётся, чтобы не докучать горожанам.

Шествие «Бессмертного полка» пройдёт по маршруту прошлого года. Построение начнётся в 13:30 на площади у главного корпуса Южно-Уральского госуниверситета. Начало шествия в 15 часов. Полк пройдёт по проспекту Ленина до площади Революции, а затем повернёт на Цвиллинга до Вечного огня. В колонну может встать каждый, кто 9 мая придёт с фотографией своего предка.