Дом культуры «Стимул» приглашает жителей района на концерт «Песни наших отцов»

Мероприятие состоится 12 мая и будет посвящено празднованию Дня Победы.

— Перед зрителями выступят лауреаты международных конкурсов и молодые певцы — солисты студии «Лирика». Они исполнят музыкальные композиции эпохи Великой Отечественной войны и послевоенных годов. Для всех пришедших прозвучит множество известных песен: «Катюша», «Смуглянка», Эх, дороги» и прочие, — рассказала сотрудник пресс-службы Дома культуры «Стимул» Евгения Голубева

Она добавила, что кроме сольных, гостей вечера ждут хоровые и ансамблевые номера.

Мероприятие пройдет с 19:00 до 21:00 по адресу: Сибирский проезд, дом 2, строение 5. Вход бесплатный.