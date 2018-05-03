Дом культуры «Стимул» приглашает жителей района на концерт «Песни наших отцов» 

Мероприятие состоится 12 мая и будет посвящено празднованию Дня Победы.
— Перед зрителями выступят лауреаты международных конкурсов и молодые певцы — солисты студии «Лирика». Они исполнят музыкальные композиции эпохи Великой Отечественной войны и послевоенных годов. Для всех пришедших прозвучит множество известных песен: «Катюша», «Смуглянка», Эх, дороги» и прочие, — рассказала сотрудник пресс-службы Дома культуры «Стимул» Евгения Голубева.
Она добавила, что кроме сольных, гостей вечера ждут хоровые и ансамблевые номера.
Мероприятие пройдет с 19:00 до 21:00 по адресу: Сибирский проезд, дом 2, строение 5. Вход бесплатный.