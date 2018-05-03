В Лодейном Поле выбрали «Народного артиста»

Районный фестиваль-конкурс «Народный артист» прошел 29 апреля в Оятском культурно-спортивном комплексе поселка Рассвет (Ленинградская область, Лодейнопольский район).

Чтобы побороться за звание «Народного артиста», на фестиваль приехало более 50-ти непрофессиональных артистов и народных умельцев из Лодейнопольского и Волховского районов. Самодеятельные артисты приехали из Алёховщины, Рассвета, Яровщины, Доможирово, Шамокши, Тервеничей, Свирьстроя, Лодейного Поля и Новой Ладоги.

Фестиваль-конкурс проводится во второй раз при поддержке администрации Лодейнопольского района. Его главная цель — это поощрение любительского художественного творчества.

Почетными гостями фестиваля стали генеральный директор ООО «Сельский продукт» Маргарита Гужва и представитель спонсора фестиваля предпринимателя Олега Мокеева Елена Мокеева.

Жюри фестиваля-конкурса возглавила ведущий специалист отдела по культуре, молодёжной политике и спорту Маргарита Орлова , а вошли в него главный библиотекарь Рассветовской библиотеки Светлана Чистякова, ветеран отрасли культуры Лодейнопольского района Нина Захарова, депутат Доможировского сельского поселения Ирина Кириллова и руководитель коллектива декоративно-прикладного искусства «Фантазия» культурно-спортивного комплекса посёлка Рассвет, обладатель звания «Народный умелец 2016» Марина Кириллова.

Открыла фестиваль ведущий специалист отдела по культуре, молодёжной политике и спорту Маргарита Орлова. Творческие номера оценивались в категориях «Вокальное творчество», «Хореографическое творчество», «Театральное творчество» и «Декоративно-прикладное искусство».

Более двадцати номеров представили участники фестиваля. Их выступления были яркими, незабываемыми и трогательными. Зрители доброжелательно встретили чтение стихов и прозы, лирические и заводные песни, танцевальные зарисовки и театральные выступления. Подарком для всех участников и гостей фестиваля стало выступление народного самодеятельного коллектива эстрадно-вокального ансамбля «Мелодия» из Лодейного Поля.

По итогам фестиваля-конкурса были выявлены обладатель звания «Народный артист— 2018», а также дипломанты I-й, II-й, и III-й степени в возрастных категориях до 14 лет; от 15 до 35 лет; от 36 лет и старше. Специальные призы учредили спонсоры ООО «Агрофирма Рассвет» и индивидуальный предприниматель Олег Мокеев. Приз зрительских симпатий любезно предоставил деревенский ресторан «Фермер».

После подведения итогов члены жюри огласили результаты.

В возрастной категории до 14 лет лауреатом I-й степени стал Николай Нестеров из посёлка Рассвет («Из-за блохи» — жанр — художественное слово), лауреатом II-й степени стала Ксения Мацнева из Лодейного Поля («Тайна девичья» — жанр — вокальное творчество), лауреатом III-йстепени — Валерия Ткачёва из посёлка Рассвет («Хлеб той зимы» — жанр художественное слово).

В возрастной категории от 15 до 35 лет лауреатом I-й степени стала Александра Котомочкина из города Новая Ладога («Кажется» — жанр — вокальное творчество), лауреат II-й степени — Марина Данилова из деревни Яровщина («Рыбка» — жанр — вокальное творчество), лауреат III-й степени — дуэт Елизавета Гладырева и Юлия Одинокова из посёлка Свирьстрой («Замечательный сосед» — жанр — вокальное творчество). В возрастной категории от 36 лет и старше звание лауреата I-й степени было присвоено коллективу народного творчества «Задоринка» посёлка Рассвет (Народная плясовая «Русского» — народное творчество), диплом лауреата II-й степени получила Елена Герасимова из посёлка Рассвет («Один раз в год сады цветут» — жанр — вокальное творчество), а лауреатом III-й степени стал Фёдор Степанов из села Алёховщина («Мой дом — Россия» — жанр вокальное творчество). Гран-при и победителем конкурса «Народный артист» стала Екатерина Иванина из посёлка Рассвет за произведение «Варварство» в жанре художественное слово. В номинации «Народный умелец 2018» лауреат I степени — Александр Егоров г. Лодейное Поле, лауреат II степени — Елена Бажанова п. Рассвет, лауреат III степени — Светлана Егорова д. Яровщина. Специальными призами от спонсоров были отмечены Валерия Ткачёва из посёлка Рассвет, Александра Котомочкина из города Новая Ладога, Николай Нестеров из посёлка Рассвет, старшая группа танцевального кружка «Родничок» из деревни Шамокша и дошкольная группа Рассветовской средней общеобразовательной школы.

В рамках фестиваля были объявлены итоги конкурса «Дизайн молочных продуктов моей мечты», организатором которого стало ООО «Сельский продукт». Основной целью конкурса являлось создание этикетки, логотипа и названия молочной продукции, а проводился он среди школьников. Из 70 работ учащихся были выбраны лучшие.

Первое место поделили Ксения Ярмухаметова (Рассветовская школа) и Дарья Ермолаева (Лодейнопольская школа № 3 им. Героев Свири), на втором месте Валерия Лебедева (Лодейнопольская школа № 3 им. Героев Свири) и Юрий Грин (Рассветовская школа), на третьем месте оказались Зоя Кажева и Полина Швец из Рассветовской школы. Все работы победителей будут использованы на этикетках молочной продукции ООО «Сельский продукт», а также в рекламе. Кроме того, на рекламных баннерах появятся лучшие работы других коннкурсантов. Все участники конкурса будут поощрены спонсором, а победителям они вручили ценные призы — сотовые телефоны, планшет и велосипед.

Цветы, награды, дипломы и общее исполнение финальной песни создало праздничное настроение участникам и гостям фестиваля.