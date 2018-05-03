Киноконцерт «Песни фронтовых лет» пройдет в библиотеке на Весенней

Библиотека № 47 на Весенней улице приглашает юных читателей 5 мая посетить мероприятие «Великие вехи великой войны». Об этом сообщила ведущий библиотекарь учреждения Елена Опанасенко.

— Дети узнают о главных сражениях Великой Отечественной войны: Сталинградской битве, битве на Курской дуге, битве за Кавказ, познакомятся с архивными видеоматериалами, — уточнила Елена Опанасенко. — Также пройдет киноконцерт «Песни фронтовых лет».

Начало в 15.00. Напомним, библиотека № 47 находится по адресу улица Весенняя, дом 8. (ео)