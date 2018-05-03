Ещё
Киноконцерт «Песни фронтовых лет» пройдет в библиотеке на Весенней
Далее:
Читайте также:
Ещё

Киноконцерт «Песни фронтовых лет» пройдет в библиотеке на Весенней 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
Библиотека № 47 на Весенней улице приглашает юных читателей 5 мая посетить мероприятие «Великие вехи великой войны». Об этом сообщила ведущий библиотекарь учреждения Елена Опанасенко.
— Дети узнают о главных сражениях Великой Отечественной войны: Сталинградской битве, битве на Курской дуге, битве за Кавказ, познакомятся с архивными видеоматериалами, — уточнила Елена Опанасенко. — Также пройдет киноконцерт «Песни фронтовых лет».
Начало в 15.00. Напомним, библиотека № 47 находится по адресу улица Весенняя, дом 8. (ео)
Управа района Западное Дегунино города Москвы: последние новости
Воспитанникам центра «Доверие» на Талдомской показали сказку «Заюшкина игрушка» О сакральной архитектуре расскажут читателям библиотеки на Дмитровке В Северном округе открылась художественная выставка «Не прошедшее время»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Куда исчезают дети-актеры
«Собибор»: важная историческая правда
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы68
Что стало с актерами «Санта Барбары»30
Киноляпы, которые никто не замечал24
Видео
01:00
Рыба выскочила из тарелки и напугала людей
Рестораны
02:16
«Мир Дикого Запада» продлят на третий сезон
ТВ
02:37
Фильм Данилы Козловского покажут в Швейцарии
Кино
05:17
5 ролей, которые могли достаться другим актерам
Кино
02:59
Крачковская отобрала роль у конкуренток
Кино
14:14
Куда исчезают дети-актеры
Кино
04:57
Киноляпы, которые специально оставили в фильмах
Кино
06:22
Как живут скромные миллионеры Голливуда
Кино
02:59
Советских актрис в бане чуть не обварило кипятком
Кино
02:16
Вышел новый трейлер фильма «Человек-муравей и Оса»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение