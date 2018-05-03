В кинотеатре «Тула» прошел показ нескольких советских кинолент

В кинотеатре «Тула», расположенном на улице Кухмистерова, 1 и 2 мая прошли бесплатные показы нескольких советских кинолент. Таким образом «Москино» решило поздравить жителей города с Первомаем, говорится на официальном портале «Москино».

Горожане насладились картинами «Карьера Димы Горина», «Афоня», «Большая семья», «Рядом с нами» и другими. Всего — шесть кинолент.

Вход был бесплатным, в порядке живой очереди.

Кинотеатр «Тула», который недавно открыл свои двери после реконструкции, находится по адресу: Кухмистерова, д.4. (то)