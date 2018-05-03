В Совете Федерации разработали законопроект о защите подвергшихся домашнему насилию

Совете Федерации разработали законопроект о защите мужчин и женщин, которые подверглись насилию со стороны членов семей или сожителей. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила член комитета верхней палаты парламента по социальной политике Валентина Петренко.

«У нас разработан законопроект, который защищает права тех, кто подвергся домашнему насилию — женщин и мужчин. Мы его сейчас обсуждаем и с общественными организациями, с теми, кто пострадал (от домашнего насилия — прим. Агентства «Москва» ), с теми, кто прошел реабилитацию, был в кризисных центрах», — сказала В. Петренко.

По словам сенатора, в частности, необходимо переломить тенденцию, и в случае обращения пострадавшего от домашнего насилия переселять в кризисный центр тех, кто его причинил, а не тех, кто ему подвергся.

«Женщина вынуждена бежать, и мы оказываем содействие ей и ребенку, помещая их в кризисный центр. Тем не менее, получается, что женщина с ребенком страдает дважды: первый раз — когда подверглись насилию, второй — когда мы отправляем их в кризисный центр, где безусловно их накормят и напоят, с ними поработают психологи, но где они потеряют на время свой микроклимат и социум У меня было такое предложение — переселять в кризисный центр не мать с ребенком, которые подверглись насилию, а забирать мужчин, которые совершают насилие. Чтобы не просто их потом посадить или привлечь к административной ответственности, штрафам, а чтобы с ними мог поработать психолог, чтобы заставить его пройти курс реабилитации, может, ограничить на какое-то время от семьи, чтобы он не мог к ним подойти, пока не пройдет этот курс», — добавила она.

При этом она уточнила, что такая мера может распространяться на насильника любого пола. «Десятая часть от всех пострадавших — мужчины», — сказала В. Петренко.

Предложение, отметила парламентарий, получило большую поддержку общественности, однако, есть и те, кто выступает против него.

«Эти люди говорят не о поддержке семей и восстановлению человека в жизнь, они обсуждают экономическую сторону вопроса. Говорят, что чаще всего именно мужчине принадлежит жилье, и спрашивают, если это частная собственность, как его переместить из его квартиры в центр реабилитации.», — уточнила В. Петренко.

В. Петренко отметила необходимость добиться сбалансированности между этим документом и законами, которые касаются защиты частной собственности.

«Мы найдем возможность сделать так, чтобы по возможности семья сохранялась, нарушители проходили реабилитацию, а социум тех, кто пострадал от насилия, не нарушался», — сказала В. Петренко.