Зоопарк Ботанического сада пополнился мини-жеребенком

Миниатюрная лошадь Богема из вологодского Ботанического сада стала матерью. 1 мая на свет появился мини-жеребенок.

Чтобы лошадь пришла в себя после стресса, ее переселили в тихое место. Поэтому увидеть ее посетители «Ботаники» пока не смогут. Как сообщили сотрудники сада в социальной сети, и мама и малыш чувствуют себя хорошо. Выбрать имя новорожденному предстоит вологжанам. В официальной группе «Ботаники» пройдет конкурс имен, после чего организуют голосование.

Напомним, что ранее вологжане помогли выбрать имя карликовой козе, которая родилась в Ботаническом саду. Ее назвали Ези, после чего она подросла и отправилась в новый дом.