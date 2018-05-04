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Зоопарк Ботанического сада пополнился мини-жеребенком
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Зоопарк Ботанического сада пополнился мини-жеребенком 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Миниатюрная лошадь Богема из вологодского Ботанического сада стала матерью. 1 мая на свет появился мини-жеребенок.
Чтобы лошадь пришла в себя после стресса, ее переселили в тихое место. Поэтому увидеть ее посетители «Ботаники» пока не смогут. Как сообщили сотрудники сада в социальной сети, и мама и малыш чувствуют себя хорошо. Выбрать имя новорожденному предстоит вологжанам. В официальной группе «Ботаники» пройдет конкурс имен, после чего организуют голосование.
Напомним, что  ранее вологжане помогли выбрать имя карликовой козе, которая родилась в Ботаническом саду. Ее назвали Ези, после чего она подросла и отправилась в новый дом.
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