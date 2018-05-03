Ямальскую оленину впервые представят на выставке Russia Halal Expo в Казани

МОСКВА, 3 мая. / ТАСС /. Оленину из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), произведенную по мусульманскому стандарту халяль, впервые представят в мае в Казани на ежегодной международной выставке Russia Halal Expo в рамках X Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2018». Об этом сообщили ТАСС в департаменте международных и внешнеэкономических связей ЯНАО.

"Впервые на выставке Russia Halal Expo будет представлена продукция предприятий агропромышленного комплекса ЯНАО, произведенная по стандартам халяль, — оленина, рыбная продукция, а также напитки, варенье и конфеты на основе дикоросов", — сообщили в департаменте.

Кроме того, в дни экономического саммита пройдут переговоры о презентации халяльной продукции предприятий Ямала в Казахстане. Визит запланирован на конец этого года, отметили в департаменте.

В ЯНАО два предприятия имеют сертификаты и внесены в каталог производителей продукции халяль — «Ныда-Ресурс» и «Возрождение». В этом году «Возрождение» впервые поставило 5 тонн мяса в Татарстан. Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин ранее сообщал ТАСС о планах региона наладить экспорт продукции в ОАЭ.

На Ямале обитает крупнейшее в мире одомашненное поголовье оленей — свыше 760 тысяч. ЯНАО — единственный регион в России, который имеет право экспортировать оленину в страны Евросоюза

Russia Halal Expo — крупнейшая в России ежегодная международная и единственная в Приволжском федеральном округе выставка халяль-индустрии. Она пройдет с 10 по 11 мая в Казани. Ожидается, что ее посетят более 3 тысяч человек. На выставке свою продукцию представят производители из России, Турции, Малайзии, ОАЭ, Ирана, Египта, Афганистана, Пакистана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Белоруссии.