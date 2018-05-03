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Отчетный концерт гитаристов прошел в «ЭПИ» на Стандартной
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Отчетный концерт гитаристов прошел в «ЭПИ» на Стандартной 

Управа Алтуфьевского района 1 час назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
В музыкально-эстетическом центре «ЭПИ» на Стандартной улице прошел отчетный концерт гитаристов класса Марины Скирды. Как рассказала заместитель директора учреждения Ольга Логвиненко, выступали как те ребята, кто только недавно начал постигать музыкальное искусство, так и те, кто может нести его в массы, то есть зрителю.
— Разные по сложности произведения звучали в этот вечер, но, несмотря на волнение, все справились и показали, на что способны, и получили одобрительные аплодисменты зрителей и благодарных слушателей, — отметила Ольга Логвиненко.
Напомним, музыкально-эстетический центр «ЭПИ» находится по адресу: ул. Стандартная, д. 23, корп. 1. (то)
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