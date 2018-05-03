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Юные танцоры Ховрина встретились в Доме творчества на Зеленоградской
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Юные танцоры Ховрина встретились в Доме творчества на Зеленоградской 

Управа района Ховрино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Мастер-класс «Танцуй пока молодой» прошел в Доме творчества «Ховрино». Как рассказали в администрации учреждения, на мероприятии встретились поклонники искусства движения и танца со всего района.
— Юные танцоры очаровали зрителей своим изяществом и грацией. Даже самые маленькие артисты сумели показать очень достойные танцевальные элементы и порадовать своих родителей. Родители выразили свое мнение, что танцы это не только красота и самовыражение, но и путь к активности и здоровому образу жизни, что очень важно для подрастающего поколения, — уточнили в ДТ.
Напомним, Дом творчества «Ховрино» находится по адресу: ул. Зеленоградская, д. 17, корп. 1. (то)
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