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В Волгограде замглавврача получила 6,5 лет колонии за взятки от «больных»
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В Волгограде замглавврача получила 6,5 лет колонии за взятки от «больных» 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Суд приговорил 39-летнюю замглавного врача Клиники № 1 ГБОУ ВПО ВолгГМУ Светлану Рязанцеву к 6,5 кодам колонии и штрафу в миллион рублей за взятки от 58 человек. Однако отбывать наказание женщина будет тогда, когда ее 5-летнему ребенку исполнится 14 лет.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, медик при помощи четырех приятелей с 2011 по 2015 год за взятку в размере от 10 000 до 20 000 рублей оформляла и выдавала пациентам путевки на лечение в государственные санатории Ставропольского края, несмотря на то, что некоторые из них не имели на это медицинских показаний.
Получив от пациента задаток в 5 000 рублей, медик отправляла его на фиктивное лечение в клинику. При этом до его получения по указанию Рязанцевой процедура оформления путевки в санаторий не начиналась. Чаще всего «больные» ложились лечиться в неврологическое отделение, работу которого она курировала и в котором сама по совместительству работала врачом. После незаконного получения путевок «больные» через посредников передавали оставшуюся часть взятки.
Таким образом, 58 волгоградцев за госсчет отдохнули в санаториях, не имея при этом острых показаний к лечению.
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