Вундеркинды из Саратовской области победили на конкурсе «Синяя птица»

Две юные саратовчанки претендовали на главный приз спецпроекта «Синяя птица — Последний богатырь».

Первая участница — Екатерина Филимонова выступала вместе с барабанщиком Степаном Семеновым из Московской области. Они исполнили «коронный номер» саратовской барабанщицы «Sing, sing, sing» Л. Прима.

Вторая участница — Софья Тюрина (на фото справа) тоже выступала не одна. Ей помогал камерный оркестр «Солисты Москвы» под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета . Вместе они сыграли произведение «Полька», которое написал покровчанин А. Шнитке.

В финале телепроекта «Синяя птица — Последний богатырь» выступавшие дети из Саратовской области получили дипломы финалистов, а их наставники — благодарственные письма.