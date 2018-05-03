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Вундеркинды из Саратовской области победили на конкурсе «Синяя птица»
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Вундеркинды из Саратовской области победили на конкурсе «Синяя птица» 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Две юные саратовчанки претендовали на главный приз спецпроекта «Синяя птица — Последний богатырь».
Первая участница — Екатерина Филимонова выступала вместе с барабанщиком Степаном Семеновым из Московской области. Они исполнили «коронный номер» саратовской барабанщицы «Sing, sing, sing» Л. Прима.
Вторая участница — Софья Тюрина (на фото справа) тоже выступала не одна. Ей помогал камерный оркестр «Солисты Москвы» под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета. Вместе они сыграли произведение «Полька», которое написал покровчанин А. Шнитке.
В финале телепроекта «Синяя птица — Последний богатырь» выступавшие дети из Саратовской области получили дипломы финалистов, а их наставники — благодарственные письма.
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