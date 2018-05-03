Прихожане храма на Ленинградском проспекте посетят родину блаженной Матроны

Члены семейного клуба трезвости, который действует при храме Всех Святых на Соколе, приглашают прихожан и других желающих в однодневную паломническую поездку в село Анемнясево Рязанской области — на родину блаженной Матроны. Поездка состоится 13 мая.

— По пути к конечной цели паломничества участники смогут посетить Николо-Радовицкий монастырь и собор Живоначальной Троицы в поселке Гусь-Железный — один из самых необычных православных храмов России, — пояснил один из организаторов.

Запись по телефону: 8 (917) 534-32-50. (мю)