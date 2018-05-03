Педиатры кончились? В Орле остро стоит проблема нехватки врачей

В Сети набирает популярность ролик, снятый в одной из орловских поликлиник. В нем посетитель больницы Боткина рассказал, что пришёл к врачу с детьми только за справкой в детский сад, но, отстояв около четырех часов, так и не дождался приёма.

«Я жить хочу!»

Итог ожидания в очереди и общения с педиатром на пороге кабинета посетитель запечатлел на видео.

«Пошёл с детьми за справкой в детский сад. Но отстояв порядка 4 часов, так и не дождался! Рыба гниёт с головы, а в данном случае с главного врача!» — комментирует свой неудавшийся визит автор видео.

Врач, отказавший в приёме, заявил, что его рабочий день официально закончился около часа назад и попросил посетителей встать на его место. Комментарий представителя медучреждения больше походил на крик души отчаявшегося человека.

«Ребята, я жить хочу! Я целый день заторканный. Я виноват, что у нас некому работать? Я один из восьми человек остался. Заведующая ушла? А что вы от меня хотите? В департамент идите жалуйтесь. Соберитесь, пишите петиции — может, что-то изменится. Я один остался. Я не хочу, чтобы меня, как Молодцова, отнесли в реанимацию, и сейчас про него никто не помнит», — пояснил свой отказ врач.

Данное видео стало причиной для общественного резонанса. Люди в социальных сетях возмущались произошедшим. Многие сетовали на то, что выхода из сложившейся ситуации нет. Проблема с нехваткой врачей давно лежит на поверхности.

Между тем после данного инцидента власти области поручили разобраться с проблемой нехватки врачей в медучреждениях региона.

«Это ненормально, когда люди по несколько часов сидят в очереди, чтобы получить справку. Нужно разобраться в произошедшем», — поручил своим подчинённым врио губернатора области.

Затравили в соцсетях

Позже в интернете появилось новое видео, на котором всё тот же орловец рассказал о травле, которая на него обрушилась. Многие зрители ролика встали на защиту врача. Поэтому орловец и решил записать ещё одно видеообращение.

«Хочу сразу пояснить ситуацию, так как под моим видео пошли комментарии о том, что я якобы предъявляю претензии к врачу Тараненко. Это совершенно не так. Мною было написано письмо в департамент здравоохранения о данном случае, где были предъявлены претензии главврачу поликлиники. Я попросил разобраться по существу, почему так организована работа, почему не работают новые специалисты и штат не укомплектован в городе, где есть свой медицинский институт. Господин Тараненко просто стал заложником ситуации, к нему, естественно, претензий нет», — пояснил мужчина.

Своих подписчиков он пообещал держать в курсе относительно дальнейшего развития событий и предстоящего общения с представителями департамента здравоохранения.

Напомним, что ситуация с нехваткой педиатров выявляется на Орловщине не впервые. Так, в минувшем году в Ливнах, из-за того что заболело несколько врачей, был закрыт филиал детской поликлиники. Для второго по величине города в области это стало проблемой номер один: жуткие очереди, врачи не приезжали на вызов. Через несколько дней работа поликлиники была возобновлена.

ОНФ в 2017 году составил двадцатку регионов — «антилидеров», где наиболее показательно соотношение низкой обеспеченности врачами и запредельно высокой смертности. Орловская область в него попала. К сожалению, даже пришедшие в медицину специалисты оказываются не нужны чиновникам. Так, обещанный миллион по программе «Земский доктор» не получили 18 врачей, трудоустроенные в 2017 году в учреждения здравоохранения в сельских районах. Вопреки требованиям законодательства им не выплатили единовременную компенсацию, так как департамент здравоохранения Орловской области своевременно не принял решение о предоставлении выплат, а также не заключил соответствующие договоры с медицинскими работниками.