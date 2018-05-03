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В Челябинской области стало в два раза больше жертв клещей
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В Челябинской области стало в два раза больше жертв клещей 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
По данным еженедельного мониторинга на 28 апреля 2018 года в медицинские организации Челябинской области обратилось 332 пострадавших от укуса клещей, в том числе 138 детей. За аналогичный период 2017 года пострадало 150 человек, в том числе 58 детей. Нападение клещей отмечено на всей территории Челябинской.
В связи с ожидаемым подъёмом активности клещей будьте бдительны, не допускайте возможности присасывания клеща!
«Очень важно при посещении садовых участков, кладбищ, парков, скверов, леса и др. в предупреждении клещевых инфекций не допустить присасывания клеща. Для этого необходимо регулярно проводить само— и взаимоосмотры, не забывать осматривать детей и домашних животных (собак, кошек и др.), использовать защитную одежду, максимально закрывающую тело, а также применять акарицидно — репеллентные средства: «Претикс», «Москитол-спрей», «Гардекс Антиклещ», «Торнадо антиклещ», «Пикник супер-антиклещ», «Медифокс», «Дэфи-тайга», «ООФ экстрим», «Рефтамид максимум» и другие», — напоминает Управление Роспотребнадзора по Челябинской области о мерах профилактики клещевых инфекций.
В настоящее время проводятся мероприятия по очистке территории от мусора, с последующей акарицидной обработкой скверов, парков, пляжей, кладбищ и др. С целью предупреждения заболеваемости клещевым энцефалитом с 01.03.2018 г. в Челябинской области проводится массовая иммунизация населения. На 28.04.2018 г. привито 77545 человек, в том числе 53985 детей.
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