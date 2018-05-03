На Генерала Берзарина состоится вечер памяти павших воинов «Была нужна Победа миру

— Для участников программы будет исполнена музыкально поэтическая композиция «Войны священные страницы навеки в памяти людской», — отметили организаторы.

В программе вечера памяти — беседа у выставки «Строки, опаленные войной», знакомство с творчеством самых известных литераторов, посвятивших свои произведения военному лихолетью, анализ исторической и мемуарной литературы, электронная презентация «Горькая память войны: цифры и факты», содержащая данные, извлеченные из ранее засекреченных документов и материалов, анализ исторической и мемуарной литературы.

Программа состоится в 14.00 по адресу: улица Генерала Берзарина, д.6, корп.1. Вход свободный. (ск)