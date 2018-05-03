Истринские первоклашки встретились с ветеранами в преддверии 9 мая

В доме ветеранов царила атмосфера памяти фронтовых лет. В мирной и теплой обстановке ученики первого класса поздравили фронтовиков. Дети пели песни, читали стихи, а ветераны с замиранием сердца слушали и подпевали.

Вдохновленные выступлением ветераны сами были не прочь спеть и выступить перед подрастающим поколением с напутственным словом. А дети вручили фронтовикам праздничные открытки, сделанные своими руками.

Леонид Борисович будет участвовать в параде на 9 мая в Москве не первый раз. Как признается сам, момент для него волнительный, всегда берет с собой съемочную аппаратуру и затем сравнивает парады разных лет.

Я фотографирую, буду на параде уже второй раз. У меня есть видео трехлетней давности, я могу сравнить технику. Сейчас вся техника новая

— Леонид Клещитский.

С каждым годом ветеранов становится все меньше, и поэтому их память становиться все более ценной для молодого поколения.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры Подмосковья подготовило специальную программу для ветеранов.