Ещё
Иммигранток в Швеции научат заниматься сексом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Иммигранток в Швеции научат заниматься сексом 

Lenta.ru 59 минут назад
Фото: Lenta.ru
Шведские власти профинансируют создание серии обучающих фильмов о сексе, физиологии и репродуктивных правах для иммигранток. Об этом сообщает The Local.
Ассоциация сексуального образования получит от правительства 3,7 миллиона крон (более 400 тысяч долларов) на производство обучающих материалов. Такое заявление сделала министр здравоохранения Швеции Анника Страндхалл (Annika Strandhäll).
«Как выяснилось, многие из новоприбывших женщин приезжают из стран с совершенно другими социальными нормами, законами и правилами», — сказала она. Страндхалл также подчеркнула, что этот проект позволит иммигранткам понять, как действует репродуктивное право в Швеции.
Ассоциация выпустит серию фильмов на разных языках, пишет издание. Кроме того, для переводчиков будут проводиться специализированные курсы по этой теме.
Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, под репродуктивным правом подразумевается право мужчин и женщин на получение информации и на доступ к безопасным, эффективным, недорогим и доступным способам регулирования рождаемости, в соответствии с их выбором, а также право на доступ к надлежащим службам здравоохранения, которые могут обеспечить для женщин безопасные беременность и роды, а также создать для супружеских пар наилучшие возможности для того, чтобы иметь здорового ребенка.
Вплоть до 2015 года правительство Швеции положительно относилось к миграции. Однако после того, как волна беженцев докатилась до рубежей королевства, политика властей резко изменилась. Мигранты, которым отказали в убежище, лишились права на денежные выплаты и жилье. В результате более 12 тысяч человек, которым грозила депортация, стали нелегалами.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Куда исчезают дети-актеры
«Собибор»: важная историческая правда
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы68
Что стало с актерами «Санта Барбары»30
Киноляпы, которые никто не замечал24
Видео
01:00
Рыба выскочила из тарелки и напугала людей
Рестораны
02:16
«Мир Дикого Запада» продлят на третий сезон
ТВ
02:37
Фильм Данилы Козловского покажут в Швейцарии
Кино
05:17
5 ролей, которые могли достаться другим актерам
Кино
02:59
Крачковская отобрала роль у конкуренток
Кино
14:14
Куда исчезают дети-актеры
Кино
04:57
Киноляпы, которые специально оставили в фильмах
Кино
06:22
Как живут скромные миллионеры Голливуда
Кино
02:59
Советских актрис в бане чуть не обварило кипятком
Кино
02:16
Вышел новый трейлер фильма «Человек-муравей и Оса»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение