Китайские хористы познакомились с артистами из Коптева

Центр «Радость», расположенный в районе Коптево, 26 апреля открыл свои двери для первых участников XVI московского международного детско-юношеского музыкального фестиваля

«Звучит Москва», в числе которых были хористы из Китая. Об этом сообщается на официальном сайте центра.

«Конкурсантов встретили по старинному народному обычаю хлебом, солью, угостили чаем из самовара и традиционными русскими блинами с вареньем и сметаной. Пройдя по центру «Радость», гости из Китая узнали об истории образовательного учреждения, познакомились с его особенностями и традициями», — говорится в материале.

Посетителей также ждал органный концерт, мастер-класс по изготовлению тряпичной куклы-оберега и сувенира «Русская балалайка». В благодарность за гостеприимство китайские хористы исполнили песню на русском языке. (жм)