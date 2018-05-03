Ещё
Китайские хористы познакомились с артистами из Коптева
Далее:
Читайте также:
Ещё

Китайские хористы познакомились с артистами из Коптева 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Центр «Радость», расположенный в районе Коптево, 26 апреля открыл свои двери для первых участников XVI московского международного детско-юношеского музыкального фестиваля
«Звучит Москва», в числе которых были хористы из Китая. Об этом сообщается на официальном сайте центра.
«Конкурсантов встретили по старинному народному обычаю хлебом, солью, угостили чаем из самовара и традиционными русскими блинами с вареньем и сметаной. Пройдя по центру «Радость», гости из Китая узнали об истории образовательного учреждения, познакомились с его особенностями и традициями», — говорится в материале.
Посетителей также ждал органный концерт, мастер-класс по изготовлению тряпичной куклы-оберега и сувенира «Русская балалайка». В благодарность за гостеприимство китайские хористы исполнили песню на русском языке. (жм)
Управа района Коптево города Москвы: последние новости
Воспитанники хора «Соловушко» из Коптева познакомились с творчеством Александра Пушкина Герои сказок Пушкина ожили на сцене театра на Михалковской Юные жители Коптева показали спектакли по мотивам народных притч и легенд
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Куда исчезают дети-актеры
«Собибор»: важная историческая правда
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы68
Что стало с актерами «Санта Барбары»30
Киноляпы, которые никто не замечал24
Видео
01:00
Рыба выскочила из тарелки и напугала людей
Рестораны
02:16
«Мир Дикого Запада» продлят на третий сезон
ТВ
02:37
Фильм Данилы Козловского покажут в Швейцарии
Кино
05:17
5 ролей, которые могли достаться другим актерам
Кино
02:59
Крачковская отобрала роль у конкуренток
Кино
14:14
Куда исчезают дети-актеры
Кино
04:57
Киноляпы, которые специально оставили в фильмах
Кино
06:22
Как живут скромные миллионеры Голливуда
Кино
02:59
Советских актрис в бане чуть не обварило кипятком
Кино
02:16
Вышел новый трейлер фильма «Человек-муравей и Оса»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение