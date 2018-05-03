9 Мая в Костроме: программа праздничных мероприятий

В Костроме готовятся к празднованию Дня Победы. Первое мероприятие пройдет уже в субботу, 5 мая. В 16 часов возле фонтана на Советской площади город присоединиться к всероссийской акции «Вальс Победы». В мероприятии могут принять участие все желающие.

6 мая в Парке Победы пройдет праздничный митинг и посадка саженцев елей и сосен. После в городе запланирована концертная программа «Костёр Победы».

7 мая в драматическом театре для ветеранов Великой Отечественной войны пройдет спектакль «Момент слабости» по пьесе Д. Черчилля.

8 мая в КВЦ «Губернский» состоится торжественное собрание. На него приглашены ветераны, труженики тыла, военные и почетные гости. В этот день мероприятия продолжатся на набережной реки Волги, где молодежь спустит на воду «Венок Победы».

День Победы, 9 мая, традиционно начнется с «Вахты памяти» у мемориала «Вечный огонь». В 10 часов на площади Мира состоится митинг в честь Победы в Великой Отечественной войне, пройдут войска Костромского гарнизона, а также пройдет выставка военной техники.

В 11 часов все желающие смогут присоединиться к общественной акции «Бессмертный полк». Движение колонны начнется от мемориала «Вечный огонь» по проспекту Мира до площади Сусанинской, где мероприятие продолжит мемориальная акция «Бессмертному подвигу посвящается… » — вокально-хоровой фестиваль «Песни Победы» и концерт «Победный май!».

В 20 часов на главной площади Костромы начнется праздничная молодежная программа, а на 22 часа запланирован салют Победы.