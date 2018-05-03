200-летие Карла Маркса отметят в Нижнем Новгороде

Карл Маркс пикник», посвященный 200-летию со дня рождения Карла Маркса, пройдёт в Арсенале (Кремль, корпус 6) 5 мая, сообщают организаторы.

Гостям предложат познакомиться с биографией, основными идеями Маркса и разобраться, как они работают и почему так и не потеряли своей актуальности.

Начнется фестиваль в 12:00 с кинопоказа фильма «Молодой Карл Маркс» (производство Франция, Бельгия, Германия, режиссер Рауль Пек , 2017, 16 +). В 13:00 и 16:00 — экскурсии «Марксистский маршрут» (12+). Старт экскурсий от мемориала «В. И. Ленин и нижегородские марксисты» (ул. Большая Покровская, 57).

С 15:00 по 18:00 пройдут три лекции на темы, посвященные жизни и деятельности Маркса и про современный марксизм.

В 18:00 начнется концерт на свежем воздухе «Музыка 1867 года».

Кроме того, пройдет однодневная выставка по мотивам книги «Маркс. Графическая биография».

Для детей предусмотрена отдельная образовательная программа.

Вход свободный.