Биография Карла Маркса

Немецкий философ, экономист, основоположник научного коммунизма Карл Генрих Маркс (Karl Heinrich Marx) родился 5 мая 1818 года в городе Трире провинции Рейн Пруссии (ныне территория Германии) в семье адвоката.

В 1835 году по окончании Трирской гимназии Маркс стал студентом сначала Боннского, затем Берлинского университета, где изучал, преимущественно, философию и историю. В апреле 1842 года он получил степень доктора философии за диссертацию о различиях между натурфилософией Демокрита и натурфилософией Эпикура.

С 1842 по 1843 год он был редактором оппозиционной «Рейнской газеты» в Кельне.

В октябре 1843 года Маркс переехал в Париж для издания общественно-политического журнала «Немецко-французский ежегодник», единственный (двойной) номер которого вышел в феврале 1844 года. Вскоре увлекся коммунистическими идеями и написал несколько работ, известных как «Экономическо-философские рукописи 1844 года».

В сентябре 1844 года Карл Маркс познакомился с Фридрихом Энгельсом , в соавторстве с которым он написал ряд своих главных трудов. В феврале 1845 года была опубликована их первая совместная работа «Святое семейство, или Критика критической критики», посвященная философии марксизма.

В январе 1845 года Маркса выслали из Франции за сотрудничество в рабочем журнале «Вперед». Он переехал в Брюссель, где были написаны «Тезисы о Фейербахе» (1845) и «Нищету философии. Ответ на „Философию нищеты“ господина Прудона» (1847).

В 1847 году в Брюсселе Маркс и Энгельс вошли в «Союз справедливых», который позже был преобразован в «Союз коммунистов».

В 1848 году вместе с Энгельсом они создали «Манифест Коммунистической партии».

Воодушевленный революционными событиями 1848 года, Маркс вернулся в Кельн и начал издавать там «Новую рейнскую газету».

После поражения Революции 1848-1849 годов в Германии и закрытия газеты Маркс вынужден был уехать сначала в Париж, а затем поселился в Лондоне.

Финансовая поддержка Энгельса, несмотря на трудности, дала ему возможность продолжить экономические, исторические и социальные исследования.

В 1851-1862 годах Маркс написал около 500 статей в американскую газету New York Tribune.

В 1859 году Маркс опубликовал свою первую книгу «Критика политической экономии».

В 1863-1865 годах Маркс создал новую рукопись по экономике, состоящую из трех теоретических книг. На ее основе был подготовлен и издан в сентябре 1867 годах первый том «Капитала». Над последующими томами он работал до конца жизни. Второй и третий том вышли уже после его смерти — в 1885 году и в 1894 году соответственно.

В 1875 году он написал «Критику Готской программы», в которой развил дальше учение о диктатуре пролетариата, обосновал положения о переходном периоде от капитализма к социализму, о двух фазах коммунистического общества.

С 1864 года Маркс начал деятельность в Международном товариществе рабочих, более известном как 1-й Интернационал. В течение восьми лет он был самым влиятельным членом Генерального совета. После подавления Парижской коммуны Маркс написал опубликованный в Лондоне памфлет Гражданская война во Франции (1871). Раскол в Интернационале между сторонниками Маркса и анархистами во главе с Михаилом Бакуниным привел к ослаблению организации после переезда ее штаб-квартиры в Нью-Йорк в 1872 году, а затем и к роспуску в 1876 году.

С начала 1880-х годов здоровье Маркса ухудшилось. 14 марта 1883 года он скончался в Лондоне. Похоронен на Хайгетском кладбище.

После его смерти Фридрих Энгельс подготовил к печати второй и третий тома «Капитала» и написал первую биографию своего сподвижника.

Жена Карла Маркса — Женни (1814-1881), урожденная Вестфален, выполняла функции его секретаря, она переписывала для печати крайне неразборчивые рукописи Маркса, вела переписку с рядом деятелей международного рабочего движения.

У супругов было шестеро детей, трое из которых умерли в юном и младенческом возрасте.

В 1962 году немецкий историк Блюменберг обнаружил документы, подтверждающие, что у Карла Маркса был внебрачный сын Фредерик Демут (1851-1929), который воспитывался в приемной семье, фиктивное отцовство признал Энгельс.

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