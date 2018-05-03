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В преддверии празднования 73-летия Великой Победы севастопольские полицейские вручили юным гражданам первые паспорта
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В преддверии празднования 73-летия Великой Победы севастопольские полицейские вручили юным гражданам первые паспорта 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 50 минут назад
Торжественная церемония состоялась на центральной площади Нахимова.
Сотрудники ОВМ ОМВД России по Ленинскому району с представителями Ленинского муниципалитета вручили школьникам первые паспорта граждан Российской Федерации. 27 школьников впервые официально сделали серьёзный и ответственный шаг во взрослую жизнь. Паспорт РФ подтверждает не только их права, но и напоминает об обязанностях честно и добросовестно трудиться во благо нашей Родины.
С напутственным словом выступили представители Ленинского муниципалитета и ветераны. Они призвали ребят быть настоящими патриотами своей Отчизны и с гордостью нести звание гражданина Российской Федерации. Гости пожелали детям, чтобы страницы паспорта были заполнены только хорошими записями: о создании семьи, рождении детей и новом месте жительства.
Помимо главного документа юным гражданам вручили Конституцию РФ и книгу о славной истории города-героя Севастополя.
Порадовать и почтить вниманием юных граждан был приглашен военный оркестр, который исполнил известные музыкальные композиции советских времён.
В завершение торжества в память о бесстрашных защитниках города-героя ребята возложили цветы к Мемориалу героической обороны Севастополя 1941-1942 гг.
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