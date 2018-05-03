В преддверии празднования 73-летия Великой Победы севастопольские полицейские вручили юным гражданам первые паспорта

Торжественная церемония состоялась на центральной площади Нахимова.

Сотрудники ОВМ ОМВД России по Ленинскому району с представителями Ленинского муниципалитета вручили школьникам первые паспорта граждан Российской Федерации. 27 школьников впервые официально сделали серьёзный и ответственный шаг во взрослую жизнь. Паспорт РФ подтверждает не только их права, но и напоминает об обязанностях честно и добросовестно трудиться во благо нашей Родины.

С напутственным словом выступили представители Ленинского муниципалитета и ветераны. Они призвали ребят быть настоящими патриотами своей Отчизны и с гордостью нести звание гражданина Российской Федерации. Гости пожелали детям, чтобы страницы паспорта были заполнены только хорошими записями: о создании семьи, рождении детей и новом месте жительства.

Помимо главного документа юным гражданам вручили Конституцию РФ и книгу о славной истории города-героя Севастополя.

Порадовать и почтить вниманием юных граждан был приглашен военный оркестр, который исполнил известные музыкальные композиции советских времён.

В завершение торжества в память о бесстрашных защитниках города-героя ребята возложили цветы к Мемориалу героической обороны Севастополя 1941-1942 гг.