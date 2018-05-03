Афиша выходных. Куда пойти в донской столице 4, 5 и 6 мая?

Не успели закончиться первомайские выходные, как впереди — новые, ещё два дня отдыха. Как провести их с пользой, рассказывает «АиФ-Ростов»

В пятницу

Приключенческий фильм о войне «Танки» можно посмотреть в пятницу, 4 мая, после работы в одном из десяти кинотеатров Ростова-на-Дону.

Премьера ленты состоялась 26 апреля. Коротко о сюжете.

На пороге войны с фашистской Германией инженер Михаил Кошкин разрабатывает прототип нового инновационного танка Т-34. Чтобы доказать уникальность боевой машины, Кошкин и его команда отправляются в Москву на танках своим ходом.

Пройдя череду опасных приключений и благодаря безупречным техническим и боевым качествам новых танков, героям удаётся одержать верх над преследователями и доказать превосходство Т-34.

Продолжительность сеанса 95 минут. Возрастные ограничения 12+, так что ребёнка в этом возрасте без родителей могут в кино не пустить.

Также напоминаем, что 3 мая стартовала вероссийская премьера кинодрамы «Собибор» о подвиге ростовчанина Александра Печерского

В субботу

Концерт, посвящённый великому празднику Дню Победы, пройдёт в субботу, 5 мая, в филармонии Ростова.

Выступает оркестр русских народных инструментов «Дон» (художественный руководитель и дирижер — заслуженный деятель искусств России, профессор Крикор Хурдаян).

Организаторы сообщают, что музыканты помогут зрителям погрузиться в атмосферу былого времени под знаменитые песни Великой Победы — «Тёмная ночь», «Огонёк», «Бери шинель, пошли домой», «Вечер на рейде» и, конечно, «День Победы!»

Начало концерта в 18 часов. А с утра можно стать свидетелем трёх парадов: на воде, на суше и в воздухе — по случаю 100-летия ЮВО.

В воскресенье

Кто ещё не знаком с «Чемоданчиком», добро пожаловать в Театр драмы имени Максима Горького. Спектакль покажут на большой сцене, начало в 18 часов 30 минут.

Что ожидает зрителя? История офицера из охраны президента. Это Михаил Стороженко — настоящий русский Рэмбо, но и он — не идеален. Вместо того, чтобы развлечься с красоткой-женой после командировки, он хватается то за борщ, то за пистолет, то за ядерный чемоданчик, который прихватил с собой со службы на всякий случай.

Он устал отвечать за судьбы Родины! А вокруг столько супостатов: любовник жены, повзрослевший сын, отец, который приехал из деревни со своими «бурановскими бабками».

Действие разворачивается в типовой малогабаритной квартире. По замыслу создателей, «Чемоданчик» — это анекдот, лаконичный, актуальный, немного даже грубый, но остро бьющий в цель, подмечающий пороки современного общества.