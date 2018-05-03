Рекордное количество укусов клещей зафиксировано в Дубне

38 жителей Дубны пострадали от клещей в первомайские праздники. Из них почти половина — дети. Как говорят специалисты, это абсолютный рекорд за последние годы, раньше весной отмечались лишь единичные случаи.

Дубна — зеленый город. Чтобы «подцепить» клеща, не надо далеко ходить. Леса и садовые товарищества находятся в опасной близости от улиц. По статистике, в 40 процентах случаев клещи нападают в лесопарковой зоне, еще 30 — на дачных участках. Несмотря то, что многим дубненцам приходилось не раз сталкиваться с этой проблемой, редко кто задумывается о вакцинации и специальной защите.

Пенсионерка Надежда Биканова Бабушка сама в прошлом году три раза была укушена после работы на дачном участке. И уже знает, что клещи водятся в высокой траве, поэтому выбирает для прогулок безопасные места.

На детской площадке травы нет. Поэтому мы с детской площадки не уходим. А если уходим, соответственно одеваемся. Каким образом? Все должно быть заправлено в сапоги. Если травяной покров более высокий, думаю, что уже надо пользоваться репеллентами

— Надежда Биканова, жительница Дубны.

Специалисты инфекционного отделения Дубненской городской больницы категорически не рекомендуют самостоятельно удалять клещей. От этого зависит жизнь пострадавшего. Поскольку только врач может назначить своевременное лечение от болезней, переносимых этими паразитами. Для этого их требуется обследовать в Центре молекулярной диагностики.

Мы направляем именно тех удаленных клещей, которые были сняты в условиях стационара и поликлиники. Только так мы можем написать официальное направление. Официально этого клеща обследуют и выдадут результат. И дальше будет решать специалист, инфекционист уже — Ирина Фадеева , старшая медсестра инфекционного отделения Дубненской горбольницы.

Для защиты горожан от голодных кровососов в Дубне введена обязательная обработка акрицидами. Специальными средствами ежегодно опрыскивают территории детских садов, парков, школ, загородных лагерей. Площадки к процессу готовят заранее.

Если остается на территории прошлогодняя листва и сухостой, это прекрасная зимовка для клещей. Замечательно они там переживают зиму. И как только начинается оттепель, хорошая погода, они цепляются за травинку и ждут своего прокормителя

— Татьяна Лохина, директор филиала Московского областного Центра дезинфекции.

Специалисты отмечают, что в этом году сезон нападения клещей на людей начался в Дубне раньше обычного. Дружная теплая весна разбудила паразитов и позволила им уже в апреле выбраться их своих зимних укрытий. С начала сезона только официально зафиксированных случаев присасывания клещей — 56. Из них за первомайские праздники почти 38. Это — рекорд за последние годы, когда весной отмечались единичные случаи. Два из обследованных клещей оказались переносчиками боррелиоза.