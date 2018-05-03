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У Ксении Букши вышел сборник стихов «Шарманка-мясорубка»
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У Ксении Букши вышел сборник стихов «Шарманка-мясорубка» 

Собака 40 минут назад
Фото: Собака
У писательницы и номинантки премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Ксении Букши вышел сборник стихов «Шарманка-мясорубка». Его опубликовало издательство «Книжное обозрение». Поэтический сборник уже продается в магазине «Порядок слов».
Также в мае в издательстве «АСТ: Редакция Елены Шубиной» у Ксении Букши выйдет сборник рассказов «Открывается внутрь». Отрывок под названием «Бабушка» мы опубликовали здесь.
Долгое время Букша ходила в «молодых авторах», однако настоящая литературная слава к ней пришла с выходом ее полудокументального романа «Завод „Свобода“», получившего престижную премию «Нацбест».
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