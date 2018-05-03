У Ксении Букши вышел сборник стихов «Шарманка-мясорубка»

У писательницы и номинантки премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Ксении Букши вышел сборник стихов «Шарманка-мясорубка». Его опубликовало издательство «Книжное обозрение». Поэтический сборник уже продается в магазине «Порядок слов».

Также в мае в издательстве «АСТ: Редакция Елены Шубиной » у Ксении Букши выйдет сборник рассказов «Открывается внутрь». Отрывок под названием «Бабушка» мы опубликовали здесь.

Долгое время Букша ходила в «молодых авторах», однако настоящая литературная слава к ней пришла с выходом ее полудокументального романа «Завод „Свобода“», получившего престижную премию «Нацбест».

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