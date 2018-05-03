С торчащими ребрами, борзая и с собственной статуэткой из фарфора: в Тюмени живет самая титулованная салюки в России

Грация, которой позавидуют мировые модели, длинные уши и лапы, а еще — невероятное обаяние и дружелюбный характер. Все это про нашу героиню рубрики о животных — представительницу удивительной породы салюки Камилу.

Во всей области, Кургане, ХМАО и ЯНАО Камила — единственный такой представитель. Чтобы добраться до Тюмени, этой стройной девушке пришлось проделать сложный маршрут: Бельгия — Швеция — Австрия. Про содержание этой аристократки, ее характер и то, как она переносит тюменские морозы нам рассказала хозяйка салюки Елена Скоробогатова

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Отказывались продавать салюки в Тюмень

Родилась эта симпатичная дама в питомнике с мировым именем Djaal Lhilal, что в переводе значит «Радость для Господа». И если вы думаете, что заполучить салюки было очень просто, то это не так.

Камила в детстве. Ее тонкая кожа и недостаточно густая шерсть не предназначены для местных морозов. Поэтому зимой гуляет в комбинезоне

— Питомник категорически отказывался продавать собаку в Тюмень. Европа считает, что это очень далеко, и на значимые международные выставки из Тюмени никто не поедет. Но вот я езжу и доказала обратное. Камиле шесть лет. Когда я ее брала, это было больше спонтанное решение, чем продуманное. Я искала себе собаку для выставок и не зацикливалась на какой-то одной породе, потому что мне интересно работать с разными. Тогда я рассматривала что-то необычное: не очень шерстяное, очень красивое и очень бегающее. И нашла то, что нужно, — рассказывает Елена.

Вот она — идеальная собака по версии Елены

Сколько стоят щенки салюки

— Во сколько мне обошлась Камила, сказать не могу. Потому что частично это был бартер на щенка таксы. Да и мой заводчик не любит распространяться о ценах. Но в среднем щенки салюки стоят от одной до двух тысяч евро.

Малютка-Камила. Тут и ушки, и лапки еще не такие длинные

Содержание салюки

Содержание салюки, рассказывает ее хозяйка, не сильно отличается от собак других пород. Им нужен полнорационный корм премиум-класса, витамины для шерсти, регулярное ветеринарное обслуживание: обработка от клещей и прививки.

А еще для салюки жизненно важен бег. Много движения

— Единственное отличие — большое количество движения для поддержания физической формы. Кушает она когда хочет, сама себя регулирует. Кстати, есть мнение, что помимо охоты и бегов салюки вывели, чтобы воровать: их запускали на участок к соседу, и они оттуда что-то приносили. Вот и моя приносит! Все, что плохо лежит, она берет и несет домой: тапочки, кепочки, перчаточки. Еще одно отличие среди других собак в том, что любую движущуюся цель — птичку, кошку, травку, листик, — собака пытается поймать. Поэтому в городе мы гуляем на поводке, — говорит хозяйка этой чудесной дамы.

Гулять Камиле — ну очень нравится

А еще — прыгать и бегать

Немного о сложном

Для Тюмени, Кургана, ХМАО и ЯНАО Камила — единственный представитель породы.

— Эта порода редкая для нашего края, потому что достаточно сложная в содержании. Ей надо много места, много движений. Салюки — из группы борзых. Она создана для охоты и бегов. Соответственно, чтобы собака чувствовала себя комфортно и была в хорошей форме — ей нужно выполнять то, для чего предназначена.

К примеру, мировые заводчики требуют, чтобы у хозяев салюки был дом и сад.

— Прыг-скок

— Щенков надо выращивать в свободном полете. Так мы и растили Камилу: будучи щенком, она уходила в восемь утра, приходила на обед и снова уходила бегать с лошадью до вечера. В ее распоряжении был большой лесной массив, и она его использовала, — вспоминает тюменка.

бегать — одно из любимых занятий Камилы

Сейчас эта бегунья не забросила традицию: как только выбирается на участок, бегает с лошадью до упаду.

— Только это позволяет держать собаку в хорошей форме в квартире. В идеале, конечно, должен быть загородный дом с большой территорией. Когда я брала салюки, то не задумывалась об этом. Если не давать собаке достаточно пространства, то борзая перестанет быть борзой. Исчезнет эта осанка, мышцы, гибкие лапы, соответствующая походка. Собака начнет искать выход для своей энергии дома, сможет что-то испортить. Кстати, за свою жизнь Камила ничего дома не испортила: потому что всегда двигалась столько, сколько хотела, — говорит Елена.

После щенков пришлось делать ремонт в квартире

Но вот другое дело — дети Камилы. Милые салючата, а их было девять в одном помете, практически уничтожили квартиру. После того, как щенки в возрасте трех-четырех месяцев разъехались по миру — от Швеции до Японии, — в жилье Елены и ее семьи пришлось сделать ремонт.

— Они как кузнечики: с длинными ногами, перепрыгивают любые заграждения. Квартиры не было после щенков. Поэтому я больше не готова к такому.

У салюки по стандартам породы должны быть видны ребра. Камила немного толстоватая, поэтому ее ребра можно увидеть, если хорошо приглядеться

Шведский жених и дети в Японии

К своей любимице Елена относится, как к настоящей королеве. Поэтому старается дать собаке все самое лучшее.

— Жениха ей искали максимально подходящего и лучшего в мире. Камила известная в Европе собака, и подбор был весьма серьезным. К жениху летали в Швецию.

— Все самое лучшее? Пожалуй, мне это подходит

Кубков и наград — не сосчитать

— Камилу брали для выставок и побед. Подбирала я ее очень тщательно. И с гордостью могу сказать, что это самая титулованная салюки в России.

На выставке с одним из кубков

У нее есть очень весомые достижения: она лучшая салюки на Чемпионате Европы в Швейцарии, юный победитель Европейского Чемпионата Борзых — это одна их самых весомых выставок среди пород этой группы. Также Камила лучшая собака Российского Чемпионата Борзых. В России нет таких титулов, которые она бы не получала. Кроме того, она 17 раз становилась лучшей собакой выставки среди всех собак и 15 раз занимала второе место среди всех пород.

Кубки своих собак Елена хранит в нескольких местах: в одном шкафу они попросту не помещаются.

А вот — фотодоказательство

Елена хочет, чтобы ее собака завоевывала все кубки и награда. А Камила, судя по всему, не против

Императорский завод выпустил статуэтку Камилы

Помимо животных и выставок есть у Елены еще одна страсть — фарфоровые собаки советского периода. Давней «голубой» мечтой женщины было, чтобы ее питомца запечатлели с помощью этого изысканного материала.

— Я давно хотела, чтобы лучший российский фарфоровый завод сделал мою собаку. И, находясь в Санкт-Петербурге, где мы как раз выиграли выставку, я решила попытать счастье. И привезла собаку на фарфоровый завод. Показала ее штатному автору — Марине Никульской, и она сказала, что сделает статуэтку Камилы. Работа была очень долгая и кропотливая. Сначала было фотографирование со всех ракурсов, промеры, фигурка в пластилине, потом в гипсе. Мы почти год согласовывали макет. Также долго обсуждали название. Для меня было принципиально, чтобы это была не просто салюки, а салюки Камила. Так и получилось.

Не верите? Вот вам подтверждение!

А затем была красивая и большая презентация в Императорском фарфоровом заводе, в музей которого пустили и саму виновницу торжества — Камилу.

— В пробном выпуске было сто экземпляров. Первый подарили мне, — вспоминает тюменка.

На сайтах под заказ такая статуэтка стоит 15 тысяч рублей

Найдите десять отличий

Из интересного

Салюки — одна из самых древних пород. При этом у нее нет страны, в которой она зарегистрирована.

— Все породы, которые существуют в мире, зарегистрированы Международной кинологической федерацией. У каждой породы есть страна: у западноевропейской лайки — Россия, у английского бульдога — Англия, добермана — Германия. Так вот у салюки указан Средний Восток. Даже без указания страны. Примечательно, что салюки разводятся в чистоте, и это еще одно их достоинство. Зайдя в интернет, я легко продолжу линию Камилы до начала 1900-х годов.

Еще немного о любви к собакам

Спальня Елены напоминает музей, посвященный лучшему другу человека. Целый шкаф отведен под коллекцию фарфоровых собак: больших и маленьких, однотонных и цветных. Началось все с одной небольшой статуэтки, которую тюменка увидела еще в детстве.

Эта милая дворняжка стала первым экземпляром в коллеции

— Мне было тогда семь лет, и я впервые увидела в магазине фарфоровую собачку. Замерла и не смогла от нее отойти. С этого все и началось, — с улыбкой говорит Елена.

«Компаньон и самая семейная собака»

В характере салюки, рассказывает ее хозяйка, есть особенности.

— Большинство собак просто вас любят: потому что вы хозяин. Но любовь салюки надо заслужить. Для меня это было удивительно: когда маленький своенравный щенок мог нас не встречать у порога или не вилять хвостом, если она в плохом настроении. Но с помощью любви и ласки через год мы получили идеальную собаку: очень элегантную и самодостаточную, которая никому не досаждает. Лежит, принимает красивые позы. А когда говоришь ей «побежали» — она бежит. Вот такой вот идеальный компаньон. У нее нет одного хозяина, всех она любит. Спит с младшим сыном. Он даже говорит, что Камила — его сестра. И с таксами она дружит, они прямо банда.

Младший сын Елены тоже обожает Камилу. А она отвечает взаимностью

— Вообще она для меня собака-королева. И отношусь к ней, как к королеве, — говорит Елена.

И правда — настоящая аристократка!

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