Владимир Панов проведет торжественный прием в честь ветеранов ВОВ

4 мая в администрации Нижнего Новгорода пройдет торжественный прием в честь ветеранов Великой Отечественной войны. Глава города Владимир Панов встретится с 20 фронтовиками-орденоносцами, сообщает пресс-служба мэрии.

«Сейчас в Нижнем Новгороде проживают 978 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 233 женщины-фронтовички, 168 жителей блокадного Ленинграда, 13 484 труженика тыла, 173 узника фашистских лагерей и гетто,15 вдов военнослужащих, погибших на фронте, 23 донора, сдававшие кровь для фронта», — отметили в мэрии.