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Владимир Панов проведет торжественный прием в честь ветеранов ВОВ
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Владимир Панов проведет торжественный прием в честь ветеранов ВОВ 

АиФ Нижний Новгород 33 минуты назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
4 мая в администрации Нижнего Новгорода пройдет торжественный прием в честь ветеранов Великой Отечественной войны. Глава города Владимир Панов встретится с 20 фронтовиками-орденоносцами, сообщает пресс-служба мэрии.
«Сейчас в Нижнем Новгороде проживают 978 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 233 женщины-фронтовички, 168 жителей блокадного Ленинграда, 13 484 труженика тыла, 173 узника фашистских лагерей и гетто,15 вдов военнослужащих, погибших на фронте, 23 донора, сдававшие кровь для фронта», — отметили в мэрии.
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