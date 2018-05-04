В регионе разработали маршрут «Ярославские ремесла»

В число девяти новых региональных туристических маршрутов вошла программа «Ярославские ремесла». Она объединилась Ростов Великий с традиционным промыслом — финифть — и исторически мультиремесленный город Углич.

В 2018 году фабрика «Ростовская финифть» отмечает столетие со дня основания, и это единственное подобное предприятие в мире. Над одним изделием трудится 5-6 человек. На фабрике также организована багетная мастерская.

После туристы смогут посетить мастер-классы по росписи акварелью, лепке из глины и ваянию из войлока.