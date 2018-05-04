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В регионе разработали маршрут «Ярославские ремесла»
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В регионе разработали маршрут «Ярославские ремесла» 

АиФ 26 минут назад
Фото: АиФ
В число девяти новых региональных туристических маршрутов вошла программа «Ярославские ремесла». Она объединилась Ростов Великий с традиционным промыслом — финифть — и исторически мультиремесленный город Углич.
В 2018 году фабрика «Ростовская финифть» отмечает столетие со дня основания, и это единственное подобное предприятие в мире. Над одним изделием трудится 5-6 человек. На фабрике также организована багетная мастерская.
После туристы смогут посетить мастер-классы по росписи акварелью, лепке из глины и ваянию из войлока.
«Образы городов Ярославии дополняют ремесленные традиции, — рассказала директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. — Это направление позволяет гостям познакомиться с историй региона, а также разнообразить традиционные экскурсионные программы. Наша область является родиной ярославской майолики, многоцветного ярославского изразца, ростовской финифти и звонкого колокололитейного дела. В музеях зачастую можно пройти мастер-классы и увезти с собой сувениры, сделанные своими руками».
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