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На время ЧМ-2018 продажа спиртного в Петербурге будет ограничена
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На время ЧМ-2018 продажа спиртного в Петербурге будет ограничена 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Продажу спиртного в Петербурге ограничат на время проведения чемпионата мира по футболу, передает пресс-служба комиссии городского парламента по промышленности, экономике и предпринимательству. Рассмотрение соответствующего законопроекта в ЗакСе состоится в понедельник, 7 мая.
Согласно тексту документу, на протяжении всего мундиаля жители и гости Северной столицы не смогут купить алкогольные напитки рядом с фан-зоной — на Конюшенной площади. Продажа спиртного будет запрещена на участке, ограниченном Невским проспектом, набережными Мойки, Зимней канавки, Дворцовой и Лебяжьей канавки, а также Садовой улицей.
Кроме того, в дни проведения матчей и за день до них рядом со стадионом «Санкт-Петербург» будут запрещены алкогольные напитки в стеклянной таре.
Избежать запретов смогут лишь заведения общественного питания, где алкоголь будет продаваться в прежнем режиме.
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