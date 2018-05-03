На время ЧМ-2018 продажа спиртного в Петербурге будет ограничена

Продажу спиртного в Петербурге ограничат на время проведения чемпионата мира по футболу, передает пресс-служба комиссии городского парламента по промышленности, экономике и предпринимательству. Рассмотрение соответствующего законопроекта в ЗакСе состоится в понедельник, 7 мая.

Согласно тексту документу, на протяжении всего мундиаля жители и гости Северной столицы не смогут купить алкогольные напитки рядом с фан-зоной — на Конюшенной площади. Продажа спиртного будет запрещена на участке, ограниченном Невским проспектом, набережными Мойки, Зимней канавки, Дворцовой и Лебяжьей канавки, а также Садовой улицей.

Кроме того, в дни проведения матчей и за день до них рядом со стадионом «Санкт-Петербург» будут запрещены алкогольные напитки в стеклянной таре.

Избежать запретов смогут лишь заведения общественного питания, где алкоголь будет продаваться в прежнем режиме.