Ещё
Рязанские нефтяники поздравили ветеранов войны и тружеников тыла
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рязанские нефтяники поздравили ветеранов войны и тружеников тыла 

АиФ Рязань 51 минуту назад
Фото: АиФ Рязань
Накануне 73-ой годовщины со Дня Победы Рязанская нефтеперерабатывающая компания организовала праздничный концерт. На мероприятие пришли более пятисот участников войны, тружеников тыла, в том числе и бывшие работники нефтезавода.
Одним из почетных гостей на концерте был Николай Васильевич Косоруков. Уйдя на фронт в 17 лет, он защищал Родину на Курской дуге. Боевые заслуги ветерана отметили орденами и медалями, в том числе — орденом «Красной Звезды». В начале 1960-х годов Николай Васильевич пришел на работу в Рязанскую нефтеперерабатывающую компанию, где трудился без малого 25 лет. 8 мая ветерану войны и труда исполнится 93 года.
Первым поздравить ветеранов вышел генеральный директор АО «РНПК» Владимир Абрамов.
«Уважаемые ветераны, труженики тыла. Время все дальше отдаляет нас от 9 мая 1945 года. Наша важная задача — не забыть эту дату, — подчеркнул руководитель предприятия. — Не забыть ту цену, которую заплатили наши отцы, деды и прадеды за великую Победу. Мы должны передать нашему будущему поколению все то, что храним мы, чтобы никто никогда не был забыт. А еще мы должны жить и работать так, чтобы наши ветераны могли нами гордиться, чтобы наша Россия процветала и была в безопасности.
От всей души хочу поклониться вам всем и выразить слова глубокой благодарности за то, что в те страшные годы вы победили и вывели нашу страну вперед».
Во время музыкально-патриотической программы «Живет Победа в поколениях» со сцены прозвучали стихи и песни военного времени. Под звуки мелодий зрители вспоминали близких, отстоявших мир на земле. Концерт дал старт празднованию очередной годовщины Дня Победы при поддержке нефтяников.
Кроме того, в преддверии 9 мая молодые специалисты завода РНПК, ученики «Роснефть-класса» и студенты-нефтехимики проведают бывших работников завода — участников войны и тружеников тыла, передадут подарки от трудового коллектива РНПК, поздравят с наступающим праздником.
8 мая на одной из высоких точек завода — на установке каталитического крекинга (54 метра) поднимут флаг Победы.
АиФ Рязань: последние новости
В Рязанской области оштрафовали руководство кафе «Шаурма Хаус» Во время купания в реке Плетенка в Рязани утонул восьмилетний мальчик В связи с трагедией на реке Плетенка усилены меры безопасности на водоемах
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом6
Козловский рассказал о сексе на камеру с Зуевой23
Тест: помните ли вы фильм «Девчата»1
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии
10 сериалов, которые смотрят запоем2
Видео
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
04:42
Что интересует взрослых в детских мультиках
Кино
14:44
Звезды, которых застукали в неподходящий момент
Кино
04:21
Факты о Джеки Чане, которые вы точно не знали
Кино
06:06
Что стало с голливудскими знаменитостями
Кино
02:59
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии
Кино
03:53
Дэдпул эротично станцевал в клипе Селин Дион
Концерты
01:00
Рыба выскочила из тарелки и напугала людей
Рестораны
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение