Рязанские нефтяники поздравили ветеранов войны и тружеников тыла

Накануне 73-ой годовщины со Дня Победы Рязанская нефтеперерабатывающая компания организовала праздничный концерт. На мероприятие пришли более пятисот участников войны, тружеников тыла, в том числе и бывшие работники нефтезавода.

Одним из почетных гостей на концерте был Николай Васильевич Косоруков. Уйдя на фронт в 17 лет, он защищал Родину на Курской дуге. Боевые заслуги ветерана отметили орденами и медалями, в том числе — орденом «Красной Звезды». В начале 1960-х годов Николай Васильевич пришел на работу в Рязанскую нефтеперерабатывающую компанию, где трудился без малого 25 лет. 8 мая ветерану войны и труда исполнится 93 года.

Первым поздравить ветеранов вышел генеральный директор АО «РНПК» Владимир Абрамов

«Уважаемые ветераны, труженики тыла. Время все дальше отдаляет нас от 9 мая 1945 года. Наша важная задача — не забыть эту дату, — подчеркнул руководитель предприятия. — Не забыть ту цену, которую заплатили наши отцы, деды и прадеды за великую Победу. Мы должны передать нашему будущему поколению все то, что храним мы, чтобы никто никогда не был забыт. А еще мы должны жить и работать так, чтобы наши ветераны могли нами гордиться, чтобы наша Россия процветала и была в безопасности.

От всей души хочу поклониться вам всем и выразить слова глубокой благодарности за то, что в те страшные годы вы победили и вывели нашу страну вперед».

Во время музыкально-патриотической программы «Живет Победа в поколениях» со сцены прозвучали стихи и песни военного времени. Под звуки мелодий зрители вспоминали близких, отстоявших мир на земле. Концерт дал старт празднованию очередной годовщины Дня Победы при поддержке нефтяников.

Кроме того, в преддверии 9 мая молодые специалисты завода РНПК, ученики «Роснефть-класса» и студенты-нефтехимики проведают бывших работников завода — участников войны и тружеников тыла, передадут подарки от трудового коллектива РНПК, поздравят с наступающим праздником.

8 мая на одной из высоких точек завода — на установке каталитического крекинга (54 метра) поднимут флаг Победы.