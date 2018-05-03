В библиотеке №69 прошла литературно-краеведческая экскурсия

Гости познакомились с библиотекой, узнали об истории района Бибирево и Подушкинской школе, а также приняли участие в занимательной викторине по истории Москвы.

-Также мы поговорили о творчестве писателей, чьими именами названы улицы района Бибирево, вспоминали самые известные произведения Николая Лескова и с удовольствием слушали романсы на стихи Алексея Плещеева . Также мы вспомнили основные вехи биографии великого русского писателя Ивана Тургенева, 200-летие которого отмечается в этом году, — рассказали в администрации библиотеки.

Подобные бесплатные экскурсии для взрослых и детей проводятся в библиотеке № 69 регулярно. Звоните и записывайтесь в удобное для вас время. Записаться на любое удобное время по телефону 8 (499) 206-92-74 могут все желающие. (ип)