Богатыри, змеи и драконы. Под Воронежем прошёл фестиваль мастеров бензопилы 

На месте проведения фестиваля организаторы планируют создать деревянный парк.
Персонажей русских былин, сказок и реальных героев народных смут создавали под Воронежем из дерева. Для этого из разных регионов страны приехали 20 мастеров. Удивительные истории людей — механиков, чиновников, школьников, которые выбрали для себя необычное хобби. Словно двое из ларца одинаковых с лица. Братья-близнецы изучали фольклор, а теперь вместе взяли в руки пилы. — Творческая мужская работа, что ещё надо мужчине? Как в том мультике, то есть, кинофильме: «Мы не волшебники, мы только учимся!», — отметили участники фестиваля Александр и Игорь Бутурлакины. Анастасия из Краснодарского края работу с деревом мужской не считает и, несмотря на маникюр, уверенно владеет инструментом. Единственная девушка здесь символично создаёт сильный женский образ. — Женщина-лучница. Лук приделаем, тетиву натянем, — пояснила участница фестиваля Анастасия Каминская. Шестиклассник Даниил мечтает не о новом гаджете — о бензопиле. Родители обещали купить, если хорошо закончит четверть. Самый юный участник фестиваля однажды, гуляя по улицам родного села, увидел, как работает мастер по дереву и остался возле него на 8 дней. С тех пор сам пробует создавать фигуры. Над площадкой возвышается богатырь, который поражает змея, — работа одного из самых авторитетных мастеров — Алексея Векшина из Чувашии. Поглядывая на него, не отстают и новички. Механик Дмитрий Забелин, например, железо променял на дерево и за пару дней изобразил гусляра. — Приехал поучиться у мастеровитых людей. Не думаю никогда о том, чтобы деньги на этом зарабатывать. Деньги я зарабатываю на работе. А это — для души, — признался участник фестиваля Дмитрий Забелин. Среди полчища русских богатырей, витязей, животных, рыб и других существ из всевозможных сказаний — реальный персонаж — национальный герой башкирского народа Салават Юлаев. Скульптура начинающего резчика по дереву. Руслан Кавиев приехал из Уфы, рассказывает, учился на госслужащего, но когда пришло время сесть в кресло чиновника, понял, что работать вот так, под палящим солнцем, создавая нечто своими руками, интереснее. Фестиваль, по сути, встреча единомышленников, клуб по интересам. Но участники готовы работать не только ради забавы и удовольствия — предлагают эко проект городского масштаба. Еще пару дней назад эти былинные и сказочные персонажи были просто аварийными деревьями, которые сами упали или которые спилили в окрестных селах Каширского района. Тополя, которые могли бы оказаться на помойке, сейчас в руках мастеров стали произведениями деревянного искусства. — До 1,5 тыс., насколько я знаю, в прошлом году в Воронеже было вырублено деревьев. Все эти деревья вывозятся на полигон, на свалку, и можно очень даже запросто этим деревьям давать вторую жизнь, они будут украшать город. Срезать это дерево, раскорчевать и вывезти — это иногда может обойтись дороже, чем скульптура, — отметил соавтор идеи фестиваля Александр Ивченко. Реализовать идею на практике оказалось сложнее, чем выпилить тысячу фигур. Проект «Аварийным деревьям — вторая жизнь» не поддержали местные чиновники. Зато те скульптуры, которые за выходные сделали мастера, останутся под Воронежем — организаторы планируют создать деревянный парк. Анна Андреещева, Андрей Солодов