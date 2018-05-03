Традиционная выставка «СМИ в Беларуси» открылась в Минске

На одном из самых бойких мест проходит презентация союзных СМИ: Телерадиовещательной организации Союзного государства, газет «СОЮЗ. Беларусь — Россия» и «Союзное вече», журнала «Союзное государство». В течение трех дней здесь состоится масса интересных и содержательных мероприятий.

— Широкое представительство СМИ Союзного государства очень важно, — заявил заместитель министра информации Беларуси Павел Легкий . — Надо и дальше расширять их читательскую и зрительскую аудиторию.

Российское участие в форуме по традиции самое масштабное. В Минск приехали посланцы 8 регионов. Не пропускают ни одной выставки СМИ Брянской области, с которыми у белорусских коллег установились партнерские отношения. То же можно сказать о гостях из Смоленщины. Костромскую область представляет газета «Северная правда»…

Сегодня на выставке День региональной прессы. Журналисты районного и областного уровня ознакомятся с опытом работы центральных СМИ Беларуси.

Ждут живого творческого общения и журналисты из Ямало-Ненецкого автономного округа. Они впервые приехали на выставку «СМИ в Беларуси». Впрочем, главный редактор окружной газеты «Красный север» Алексей Снегирев в Беларуси не в первый раз, он участвовал в пресс-конференции Президента Александра Лукашенко с представителями российских региональных СМИ.

— Побывав в тот приезд в Брестской крепости, я вернулся домой с идеей организовать туда поездку наших детей и молодежи, — рассказывает Алексей. — И сейчас надеюсь на новые встречи и идеи.

Эти планы получили подтверждение буквально в первые же минуты работы выставки: глава делегации округа вице-губернатор Ирина Соколова провела переговоры с министром информации Беларуси Александром Карлюкевичем. Они подписали соглашение о развитии сотрудничества.

— Это проект намерений, проект дружбы, — дал оценку документу белорусский министр. — Мы надеемся, что в скором времени он будет наполнен шагами, направленными на укрепление медиапартнерства. Например, возможны совместные книжные проекты. Ямало-Ненецкий автономный округ приедет к нам на книжную выставку, мы же как можно шире расскажем белорусским читателям о социально-экономическом потенциале этого региона, и наоборот.

Помимо собственно медийного сотрудничества намечается установить и новые экономические контакты. Для этого гости посетят Брестскую область.

— Межрегиональные связи — основа Союзного государства, они несут основную нагрузку его строительства, — конкретизирует Павел Легкий. — Это касается и гуманитарного сотрудничества, информационной сферы. Взаимодействие в этой области не менее важно, чем в экономике. Надо чаще ездить друг к другу, чтобы учиться работать по-новому.

Выставка стала крупным культурным событием, интересным практически для каждого посетителя. А вход на нее, как всегда, свободный. Коллеги из изданий МВД Беларуси пригласили выступить с плац-концертом Образцово-показательный оркестр внутренних войск. Под его бодрые ритмы покажет свое мастерство рота почетного караула. Выступят и юные барабанщики специализированного лицея МВД.

Редакция газеты «Зорька» представит концертную программу легендарных песен «Споем вместе!». Обещаны посиделки у самовара. В рамках проходящего в стране Года малой родины можно познакомиться с программой «Замки Беларуси». А главное, пожалуй, это отличное настроение, которое гарантировано каждому посетителю медийного форума.