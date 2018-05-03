Танцевальный фестиваль прошел в поселении Краснопахорское

Фото: Дом культуры «Юбилейный»

Фестиваль «PRO_Движения» прошел в Доме культуры «Юбилейный» в поселении Краснопахорское 29 апреля.

В рамках мероприятия состоялись выступления творческих коллективов и мастер-класс по танцам от профессиональных хореографов.

— Урок по брейк-дансу провел Денис Рычков , преподаватель из Центра «МоСТ» городского округа Троицк. Было достаточно много сложных элементов, но дети с ними справились легко. Затем ребята поучаствовали в мастер-классе по хип-хопу с Яной Майбородой, нашим новым педагогом, — поделилась художественный руководитель Дома культуры «Юбилейный» Виктория Викулина.

Позже состоялись выступления московского коллектива «Гелиос» и местной жительницы Сабрины Разматшоевой.