Фестиваль фольклорного творчества пройдет в Первомайском

Фото: ДК «Первомайский»

Всероссийский фестиваль детского и юношеского фольклорного творчества «Берестень» пройдет в Доме культуры «Первомайское» 6 мая.

— Для нашего учреждения проведение этого мероприятия — добрая традиция. Фестиваль «Берестень» стал настоящим праздником для жителей и гостей поселения, — рассказала заместитель директора Дома культуры «Первомайское» Светлана Горовая. — Народная художественная культура играет важную роль в жизни граждан. Люди чувствуют связь с историей и родными, перенимают заложенные испокон веков нравственные основы.

Открытие фестиваля запланировано на 14:00.