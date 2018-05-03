Ещё
Фестиваль фольклорного творчества пройдет в Первомайском
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фестиваль фольклорного творчества пройдет в Первомайском 

Префектура ТиНАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: ДК «Первомайский»
Всероссийский фестиваль детского и юношеского фольклорного творчества «Берестень» пройдет в Доме культуры «Первомайское» 6 мая.
— Для нашего учреждения проведение этого мероприятия — добрая традиция. Фестиваль «Берестень» стал настоящим праздником для жителей и гостей поселения, — рассказала заместитель директора Дома культуры «Первомайское» Светлана Горовая. — Народная художественная культура играет важную роль в жизни граждан. Люди чувствуют связь с историей и родными, перенимают заложенные испокон веков нравственные основы.
Открытие фестиваля запланировано на 14:00.
Префектура ТиНАО города Москвы: последние новости
Мероприятие «Встреча поколений» состоится в библиотеке №257 Танцевальный фестиваль прошел в поселении Краснопахорское Дом культуры «Пересвет» организует концерт к Международному дню пожилого человека
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я далеко не святая!»: факты об Андрейченко
Памела Андерсон примет участие в российском шоу6
Что стало с Серхио из «Дикого ангела»
Рыба выскочила из тарелки и напугала людей
Куда исчезают дети-актеры
Видео
01:00
Рыба выскочила из тарелки и напугала людей
Рестораны
02:16
«Мир Дикого Запада» продлят на третий сезон
ТВ
02:37
Фильм Данилы Козловского покажут в Швейцарии
Кино
05:17
5 ролей, которые могли достаться другим актерам
Кино
02:59
Крачковская отобрала роль у конкуренток
Кино
02:01
Памела Андерсон примет участие в российском шоу
ТВ
14:14
Куда исчезают дети-актеры
Кино
04:57
Киноляпы, которые специально оставили в фильмах
Кино
06:22
Как живут скромные миллионеры Голливуда
Кино
02:59
Советских актрис в бане чуть не обварило кипятком
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение