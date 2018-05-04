Новосибирцы зажгут свечи в память о погибших в ВОВ

Вечером 8 мая в Новосибирске в очередной раз пройдет ежегодная акция акции «Свеча Памяти», посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства НСО, акция начнется в 22.00 на мемориальном комплексе «Монумент Славы» в левобережье Новосибирска. При поддержке регионального правительства ее организуют бойцы студенческих отрядов и волонтеры.

Как сообщают организаторы, мероприятие начнется с минуты молчания, а затем участники отнесут свечи к Вечному огню. Также запланирована тематическая проекция изображения на пилоны.

Акция «Свеча Памяти» также пройдет во всех городских округах и муниципальных районах Новосибирской области. Принять участие в ней могут все желающие.