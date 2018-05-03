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Фото с птицей, поймавшей акулу, поймавшую рыбу стало хитом
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Фото с птицей, поймавшей акулу, поймавшую рыбу стало хитом 

Вести.Ru 1 час назад
Фотографу Доку Джону из американского штата Флорида крупно повезло. Ему удалось запечатлеть хищную птицу, поймавшую небольшую акулу. Каково же было удивление Джона, когда, пересмотрев снимки, он увидел, что акула тоже сжимала в зубах добычу, сообщает Peta Pixel.
"Это самая наглядная иллюстрация пищевой цепочки, которую я когда-либо видел", — отметил фотограф.
По мнению Джона, опубликованные выше кадры — самые удачные за всю его карьеру.
"По сюжету, не по качеству", — отметил американец.
Некоторые комментаторы предположили, что это монтаж, однако фотограф настаивает на подлинности снимков.
Пост с захватывающими кадрами набрал более 3,4 тысячи лайков.
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