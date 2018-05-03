Участники «Бессмертного полка» могут бесплатно распечатать фотографии в МФЦ Балашихи

Более 400 человек воспользовались новой услугой многофункциональных центров (МФЦ) в Балашихе. Там участникам «Бессмертного полка» предлагают бесплатно распечатать фотографии их родственников.

Заявки на распечатку портретов начали принимать с 24 апреля. Кроме того, в МФЦ можно отреставрировать и ветхие снимки — услуга тоже бесплатная. Занимает процедура не больше 15 минут. Ограничения существуют только на транспаранты. Их нужно заказывать отдельно — в типографии.

Для этого нужно принести исходные фотографии высокого качества, чтобы смогли разместить их на плакат размера А4. Чтобы распечатать фотографии, необходимо указать контактные данные и имя родственника, изображенного на фото

Время для подачи заявок ограничено. В многофункциональных центрах Балашихи их закончат принимать уже 4 мая.