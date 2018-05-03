PAX Rising — личный опыт, советы, лайфхаки

Что нужно знать при подготовке поездки на выставку.

В апреле мы возили свою игру AntVentor, от своей же небольшой инди-студии LoopyMood, на выставку видео игр PAX East 2018 в Бостон. Когда-то окончательно определиться с этой поездкой нам помогла статья Алекса Ничипорчика «Путеводитель по игровым выставкам 2018 года». Возможно, сейчас кто-то раздумывает или готовится к поездке на PAX West в Сиэтл, который пройдет с 31 августа по 3 сентября. Надеемся, что и наша статья поможет кому-то более подробно узнать об этом мероприятии и лучше к нему подготовиться.

Мы, со своей игрой, за последние полгода уже успели посетить множество фестивалей, как в Европе, так и в США. Но ни какая из всех выставок, не может сравниться по своим масштабам с РАХ (Penny Arcade Expo), ведь именно она является одной из самых больших выставок видео игр в мире. Впечатляет всё — размах, количество участников, разнообразие стендов и, самое приятное — огромный интерес бесконечного потока посетителей, желающих попасть на выставку и лично протестировать хотя бы несколько понравившихся игр.

На видео, которое мы сняли утром четвёртого дня (!) работы выставки, видно насколько высоко желание посетителей побыстрее попасть на фестиваль. Для информации: занять очередь для входа в комплекс можно с 8 утра, первой запускают прессу, с 9 утра, а вот остальные могут попасть на выставку, только начиная с 10 утра.

И так все четыре дня Вообще, мы считаем, что шоукесить свою игру на мировых фестивалях и выставках очень важно. Во-первых, у тебя всегда есть возможность контактировать с прессой и представителями разных платформ. А во-вторых, именно так ты можешь провести самый эффективный плейтест своей игры, где отлавливаешь не только баги, но и видишь живую реакцию, да ещё получаешь фидбек от игроков разных национальностей. Ну, а в-третьих, есть шанс получить какие-то награды, которые можно будет с гордостью повесить на сайт и обложку игры, а это очень важно. Что бы вы ни думали, поверьте — пресса, игроки и потенциальные издатели обращают внимание на количество наград и на историю шоукейсов.

У любого инди разработчика есть четыре варианта участия в PAX. Первые три — это подать заявку на один из шоукейсов:

Ну, и четвёртый вариант — это просто купить самый маленький стенд.

Когда впервые участвуешь в такой большой выставке, то понятия не имеешь что конкретно выбрать. Перед вами встает куча вопросов.

И масса других, не менее важных вопросов. Чтобы легче было сориентироваться, прилагаем фото, как выглядят стенды в каждой из зон.

PAX Rising

Indie Mega Booth

Indie Mini Booth

Booth от PAX, который можно купить

Когда мы принимали решение участвовать в РАХ, мы рассматривали два варианта:

Так как из четырёх вариантов мы рассматривали подробно только два, то о них и сможем рассказать. Если кто-то шоукесил свою игру в зонах Indie Mega Booth или Indie Mini Booth, будем рады услышать ваше мнение, чтобы понять плюсы и минусы этих зон.

Как вы уже могли догадаться из названия статьи, мы выбрали вариант участия в зоне PAX Rising, вместо просто покупки самого маленького стенда. У покупного стенда есть два основных преимущества. Вам не нужно проходить отбор игры и ждать результата жюри, чтобы узнать утвердили вашу игру или нет. Ну, и в отличие от зоны Pax Rising, почти за те же деньги вы получаете намного больше места и свободы.

Этот второй плюс для нас как раз и был главным минусом. При выборе такого стенда, нам бы пришлось потратить дополнительные деньги, чтобы оформить пустой стенд. Кроме этого нужно было бы вникать в организационные моменты, где заказывать и изготавливать материалы для оформления стенда, как их привозить на выставку, как производить монтаж, оплачивать этот монтаж и так далее. Для людей, которые даже не были на такой выставке посетителями, это, как нам показалось дорого и рискованно.

Поэтому мы выбрали зону PAX Rising

Pax Rising — это зона от организаторов и спонсоров PAX, где инди-разработчики за небольшую (по меркам США) плату, могут пошоукесить свою игру. Прежде, чем получить подтверждение участия в выставке, нужно подать заявку, заполнив форму на сайте, а потом ждать когда твою игру отберут. Что мы и сделали. За полтора месяца до начала выставки нам пришло долгожданное письмо о том, что нашу игру отобрали для участия, вместе с письмом мы, конечно же, сразу получили инвойс для оплаты. После оплаты, нам нужно было выслать файлы с макетом для оклейки стенда (оклейка входит в стоимость стенда), а также утвердить: куда вешать телевизор (если вы его дополнительно заказывали).

По приезду, начиная за день или два дня, участникам уже можно заходить в выставочный центр для регистрации и получения бейджей (в стоимость стенда входит два бейджа) или для монтажа своего стенда. Ещё одно большое преимущество — это то, что к каждому стенду в зоне PAX Rising прикреплен свой куратор, который находится всегда где-то рядом и готов помочь с какими-то организационными вопросами.

Если вы надумаете принять участие в фестивале, то обратите внимание на наши, как нам кажется, полезные советы.

Обязательно приезжайте в город за день или два до начала мероприятия, так как вы можете потратить полдня для подготовки небольшого стенда. Обычно, все стенды в зоне PAX Rising уже готовы, но у нас все равно ушло достаточно большое количество времени на различные, казалось бы, незначительные моменты. Такие, как: убрать лишние крепления со стенда; найти того, кто вешает телевизор; проконтролировать на какой высоте его вешать; попросить сделать отверстия в столешнице для проводов, которые забыли учесть при монтаже стенда; подключить все удлинители и провода; и, наконец, всё протестировать. На такие мелкие задачи мы потратили чуть больше четырёх часов.

В итоге наш стенд выглядел вот так.

После

А вот пример тех, кто пришёл на свой стенд в день открытия выставки. Найти кого-то, кто бы даже просто открутил им крепления для мониторов, уже было нельзя и им пришлось четыре дня стоять с таким стендом.

Возможно, мониторы и планировалось так ставить, но вот креплений к ним на стенде явно быть не должно

Если в вашей игре важен звук, то обязательно привозите с собой наушники. Учтите, что на выставке очень шумно, а включать громко звук в колонках вам не разрешат, да ещё будете мешать соседям, что создает обоюдный дискомфорт. А вот надев наушники, игрок полностью сможет погрузиться в атмосферу вашей игры.

На фото видно, что на нашем стенде висит телевизор. На нём мы транслировали ролик — это было отличным решением. Установка телевизора на стенд стоит дополнительных денег, но уверяю вас, оно того стоит. Ведь РАХ — это огромная выставка и без большого монитора ваша игра просто потеряется среди огромного количества стендов. На каждом стенде был минимум один монитор, а некоторые местные участники привозили с собой и по 4. Поэтому не жалейте денег на экран, он очень поможет.

На прошлых выставках мы сталкивались с такой проблемой, когда кто-то садился играть и не вставал по полчаса. В таких ситуациях не очень понятно как вести себя и как попросить игрока закончить, чтобы уступить место следующему. После нескольких таких случаев, мы внедрили таймер в нашу игру, что значительно нам помогло.

Как только игрок начинал новую сессию, через 10-15 минут у него на мониторе высвечивалось окно, в котором его благодарили и просили уступить место другому игроку, дополнительно шло напоминание не забыть добавить нашу игру на Steam в свой вишлист. А вот на случай, если игру тестировал кто-то из прессы, заставка выключалась простой комбинацией клавиш и дорогой гость мог продолжить наслаждаться игрой.

Не секрет, что на этой выставке 95% аудитории были американцы. В отличие от европейцев, у них даже и мысли не возникает, что вы, человек из другой страны и не говорите на английском языке. У нас проблем с общением не было, но в случае, если вы вообще не владеете или слабо владеете языком, то постарайтесь дома сделать совсем короткое, но очень четкое описание вашей игры.

Это будет самый частый вопрос, на который вам нужно будет постоянно отвечать: «Привет! Мне нравится игра, о чём она?». Будьте готовы дать в руки посетителю краткое описание или же просто показать, где это написано на стенде.

Берите с собой много визиток и, по возможности, различные печатные материалы для раздачи. Мы с собой взяли где-то тысячу визиток и думали, что это ну очень с запасом. Но в последние два дня мы уже на так активно всем их раздавали, так как они просто стремительно заканчивались. По нашим подсчётам, на четыре дня этой огромной выставки 1,5 тысячи визиток вам должно хватить.

Для примера: на всех других фестивалях и выставках проходивших в Европе, за три дня у нас обычно уходило не больше 250-300 визиток. Кроме визиток, тем, кто попробовал поиграть в нашу игру, мы давали магнит на холодильник, что было для них приятным презентом. Таких магнитов у нас было всего 200 штук, поэтому кроме первого дня, раздавали мы их очень бережно.

Визитка и магнит

По поводу дополнительных материалов для раздачи: хотим сразу обратить ваше внимание на то, что раздавать бесплатно наклейки на PAX нельзя. По словам одного из стюардов, если человек не купил наклейку, а получил её бесплатно, то он не будет беречь её, а скорее всего, наклеит где-то в выставочном комплексе. А уже дальше по наклейке вас вычислят организаторы и выставят штраф, в размере 150 долларов за одну штуку.

Очень важный момент — это сбор контактов. Мы как-то этот момент раньше на фестивалях упускали. Во время работы выставки к стенду подходят куча заинтересованных игрой людей. Мы подумали — почему бы не взять у их имейл, чтобы потом выслать какой-то анонс или напоминание купить игру?

Для осуществления этой задумки мы на iPad установили приложение Mailchimp MC Subscribe для подписки. В итоге мы сделали две версии: для заинтересованных игроков, которым вышлем напоминалку во время релиза и для прессы, им обещали выслать ключ к игре для обзора.

Скрины с экранов для посетителей и для прессы

Мы сами не ожидали, но желающих оставить имейл было достаточно много. 70% посетителей с удовольствием оставляли свой имейл. Мы думаем, что если бы не скандал с утечкой личных данных через Фейсубук, который в тот момент был на пике, то желающих оставить имейл было бы намного больше. В общем, рекомендуем не стесняться и всегда просить людей оставить свой имейл.

Основной целью нашего приезда на выставку было получить контакты прессы, которая сделала бы обзор игры. На PAX East пресса в основном была с желтыми бейджами, поэтому, когда мы видели этот цвет, то сразу старались их заинтересовать своей игрой. На nhtnbq и четвёртый день мы уже освоились и немного обнаглели, так что всю прессу затаскивали на свой стенд чуть ли не за руку.

Под «прессой» мы подразумеваем журналистов, ютуберов и твитчеров. Вот, например, когда мы заметили проходящих мимо из IGN, то просто догнали их и пригласили посмотреть нашу игру. Они посмотрели, немного поспрашивали, пообещали на следующий день зайти и сделать репортаж, так как наш проект их заинтересовал. И вот что из этого вышло.

Отрывок видео с IGN News

Ещё одна, не менее важная рекомендация — это брать с собой самую удобную для вас обувь. Стоять четыре дня с 9 утра до 6 вечера задача не из самых простых, так как стулья в зоне PAX Rising не предусмотрены. После стояния на ногах весь день, после закрытия выставки, абсолютно все участники выглядят примерно так.

Такая картина была каждый день после 18:00 Важный атрибут на стенде — это санитайзер для рук. Особенно нужен он на тех стендах, где играют с контроллером. Многие игроки после игры, хотели бы вымыть руки, да и вы, после такого количества контактов, тоже будете вполне не против это сделать.

Очень важно ехать командой для участия в выставке. От нас на PAX получилось поехать только двум членам команды. В идеале, конечно, ехать втроём, чтобы два человека постоянно находились на стенде, а один имел возможность отдохнуть и перекусить. Вдвоём мы устали, но справились. Если очень стараться и иметь огромное желание, то можно, конечно, и одному быть (привет PUSS!), но это будет намного сложнее.

PAX East — это одна из тех выставок, которая не дает никаких наград и призов, а, наоборот, требует от вас финансовых вложений. Вот, примерно, во сколько нам обошлось участие с недельным пребыванием в США.

Для полной информации мы специально запросили у организаторов прайс-лист со стоимостью разных стендов. Если вы решите покупать стенд, то сможете легко сориентироваться по цене.

Прайс по стендам. В зависимости от города, цена может меняться.

Решение о нашем участии в выставке мы приняли где-то за месяц-полтора, а это оказалось уже довольно поздно для поиска выгодных предложений по проживанию, аренде авто и так далее. Но, благодаря тому, что в январе этого года мы были на Casual Connect в Лос-Анджелесе, то были немного знакомы с местными нюансами.

Жильё мы обычно ищем на AirBnb, во-первых, это, как правило, выходит дешевле, чем проживание в отеле, а во-вторых, можно всегда что-то себе приготовить из еды дома, а не тратить время и лишние деньги на ресторан. Да и за месяц уже все, даже дорогие отели, возле выставочного центра были забронированы.

Лайфхак поиска дешевого проживания на AirBnb в США— это выбрать в строке поиска «отдельная комната», вместо обычного «жилье целиком». Если в Европе это означало бы комната в квартире, то в США, в основном, это комната в доме со своим персональным отдельным входом, где есть своя ванная комната, холодильник, микроволновка. Получается это такая себе однокомнатная квартира-студио. Так что не бойтесь и смело выбирайте эту опцию.

Лайфхак по аренде авто. Вообще, в штатах сложно, а иногда и просто нереально обойтись без автомобиля. Конечно же, в таких городах, как New York или Boston, где и проходила выставка, можно воспользоваться городским транспортом, но в таком случае вы будете ограничены районом при поиске жилья, ну, и конечно, особо никуда не сможете съездить. Аренда авто и бензин там довольно дешевые, поэтому рекомендуем в США всегда брать машину. Вопрос трансфера из аэропорта и обратно с машиной отпадает сам собой, что тоже немаловажно.

Ну, а если вы нашли недорогое жилье рядом с выставочным центром, никуда не хотите ездить, вам не нужно возить на выставку никакие тяжелые или габаритные материалы и при этом знаете дешевый способ добраться до аэропорта, то машину, конечно, можете не брать.

По аренде рекомендуем компанию Alamo. Мы перепробовали много компаний, но только в этой всегда у нас входила в стоимость аренды страховка, не требовался депозит и приятно, что дают самостоятельно выбрать понравившуюся машину на парковке, из забронированной вами категории. С другими компаниями у нас были всегда какие-то неприятные сюрпризы в виде дорогих дополнительных страховок и депозитов.

В качестве навигации рекомендуем использовать прогу Maps.me. Довольно детализированная карта и работает офлайн. Только надо не забыть и заранее загрузить пак с нужным регионом.

Ну, вот такие факты и советы по PAX Rising. Мы не понаслышке знаем насколько тяжело готовиться к мероприятию, о котором мало знаешь и тем более, никогда не видел, как именно оно проходит. Поэтому мы надеемся, что эта статья для вас будет полезной, и вы тоже сможете поучаствовать со своей игрой на одной из выставок РАХ, или же просто решите приехать и посмотреть на всё, как посетитель. Поверьте, вы не пожалеете.

Что касается результатов нашего участия в выставке, то об этом говорить ещё рано. Сейчас мы списываемся с прессой и активно обсуждаем наш запуск, который намечен на 17 мая. Посмотрим, насколько полученные на этой выставке и других фестивалях контакты помогут нам при запуске, и какой от этого будет выхлоп.

Так что увидимся в следующей статье, уже после запуска AntVentor. Удачных проектов вам!

План выставки. Красным X помечена зона PAX Rising

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