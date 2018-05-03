Детский ансамбль из Северного Тушина победил на городском фестивале

Московский городской творческий коллектив — вокальный ансамбль «Фонарики» из Северного Тушина, принял участие в X Всероссийском конкурсе-фестивале хоров «Кирилл и Мефодий». Кропотливый труд юных вокалистов на благородной ниве певческого искусства сказался на оценке жюри — коллектив завоевал 1 место в номинации «Ансамбли» (смешанная возрастная категория). Об этом сообщили в ДК «Алые паруса».

— В 2018 году на юбилейный, десятый конкурс были приглашены не только детско-юношеские, но и взрослые хоры, — отметили в ДК.

В работе жюри приняла участие известный болгарский дирижер Боряна Найденова — художественный руководитель Камерного хора «Петр Динёв» при храме св. Кирилла и Мефодия в Софии.