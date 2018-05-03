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Детский ансамбль из Северного Тушина победил на городском фестивале
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Детский ансамбль из Северного Тушина победил на городском фестивале 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Московский городской творческий коллектив — вокальный ансамбль «Фонарики» из Северного Тушина, принял участие в X Всероссийском конкурсе-фестивале хоров «Кирилл и Мефодий». Кропотливый труд юных вокалистов на благородной ниве певческого искусства сказался на оценке жюри — коллектив завоевал 1 место в номинации «Ансамбли» (смешанная возрастная категория). Об этом сообщили в ДК «Алые паруса».
— В 2018 году на юбилейный, десятый конкурс были приглашены не только детско-юношеские, но и взрослые хоры, — отметили в ДК.
В работе жюри приняла участие известный болгарский дирижер Боряна Найденова — художественный руководитель Камерного хора «Петр Динёв» при храме св. Кирилла и Мефодия в Софии.
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