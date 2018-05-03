В Музее Победы отметили 74-ю годовщину освобождения Севастополя

В историческом центре на Западе Москвы состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 74-й годовщине освобождения города-героя Севастополя от немецко-фашистских захватчиков и 235-й годовщине создания Черноморского флота.

Зрителями концерта и участниками патриотического митинга стали ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил, а также курсанты ЧВВМУ им. И. С. Нахимова Севастопольского президентского кадетского училища, кадеты и столичные школьники.